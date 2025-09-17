Concejales rechazaron la Cuenta General del último año de gestión de Bettina Romero

Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.

Salta17/09/2025

sesion-del-consejo-deliberante

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2023, es decir, la  del último año de gestión de Bettina Romero al mando de la intendencia de la ciudad. 

En este sentido, el concejal José García advirtió que las primeras Cuentas Generales de la ex intendenta eran promisorias, pero que, a partir de su derrota en las elecciones de mayo de 2023, llegó “la hecatombe a la ciudad”. 

“Cuando se van, nos damos con los números nefastos y la cantidad de obras abandonadas; 17 obras incumplidas y el horror de lo que pasó con Plaza 9 de Julio y canal Yrigoyen”, aseguró el edil. 

Señaló que, además, antes de irse, la gestión Romero vació el depósito de Desarrollo Social, cuestión que hoy está en la Justicia.

“Pensaron que le iban a dejar a la gestión siguiente un daño. Mi repudio a la cuenta y mi repudio al arrebato que le hicieron a las personas con discapacidad de la ciudad”, finalizó García. 

Te puede interesar
52312543681_22dcaf6f9e_c

Crearán el Manual del Usuario Ciudadano

Salta17/09/2025

El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que prevé la creación del manual como guía de trámites municipales. La intención es darle trazabilidad a los trámites digitales que se hagan en la comuna.

WhatsApp Image 2025-09-17 at 17.56.18

Salta marchó por Educación y Salud públicas

Salta17/09/2025

Cientos de salteños marcharon por calles céntricas contra el desfinanciamiento de la Educación y de la Salud. Prevén que los vetos presidenciales caerán finalmente en el Senado y pusieron el foco en el Presupuesto 2026.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail