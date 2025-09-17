Concejales rechazaron la Cuenta General del último año de gestión de Bettina Romero

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2023, es decir, la del último año de gestión de Bettina Romero al mando de la intendencia de la ciudad.

En este sentido, el concejal José García advirtió que las primeras Cuentas Generales de la ex intendenta eran promisorias, pero que, a partir de su derrota en las elecciones de mayo de 2023, llegó “la hecatombe a la ciudad”.

“Cuando se van, nos damos con los números nefastos y la cantidad de obras abandonadas; 17 obras incumplidas y el horror de lo que pasó con Plaza 9 de Julio y canal Yrigoyen”, aseguró el edil.

Señaló que, además, antes de irse, la gestión Romero vació el depósito de Desarrollo Social, cuestión que hoy está en la Justicia.

“Pensaron que le iban a dejar a la gestión siguiente un daño. Mi repudio a la cuenta y mi repudio al arrebato que le hicieron a las personas con discapacidad de la ciudad”, finalizó García.