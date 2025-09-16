"Colapsó el Centro de Adopciones": rescataron 33 perros durante el Milagro, nueve más que en 2024

El Centro de Adopciones de la Municipalidad de Salta rescató un total de 33 perros perdidos durante el Milagro 2025, nueve más que el año pasado según detalló el veterinario Pablo Díaz, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

“El lunes (15) colapsó el Centro de Adopciones e inclusive un perrito se fue a la casa de un colega veterinario, otro se lo llevó una operaria, porque al no haber lugar, y tanta demanda de animales, tuvimos que recurrir a llevárnoslos a nuestras casas particulares”, expresó.

Si bien, Díaz remarcó como positiva la campaña de identificación, lo que permitió que seis animales pudieran reunirse con sus dueños, reconoció que “esperábamos un número menor”.

“Eran dos de Cerrillos, uno de Villa Soledad, tres de San Luis y dos de la zona norte”, indicó y agregó “el 80% de los animalitos que rescatamos no estaban castrados”.

Consultado sobre el estado de salud de los perros, el veterinario detalló que registraron heridas y úlceras en las almohadillas plantares de las patas, producto de las caminatas, aunque no asistieron casos de gravedad. “Tampoco tuvimos casos o reportes de caballos que hayan sufrido alguna patología, desgaste o desmayo”, completó.

Finalmente, el encargado del Centro de Adopciones informó que en las redes sociales oficiales se publicará la foto de los animales no identificados y recordó que, tras un tiempo de espera prudente, “en el caso que nadie los reclame o los reconozca, entrarán en adopción”.