Jarsún cuestionó al olmedismo y a Emilia Orozco: “No lograron nada para Salta”

Por Aries, Ignacio Jarsún, presidente de Aguas del Norte y candidato a senador nacional por Primero los Salteños, apuntó contra el olmedismo y cuestionó el desempeño de la diputada Emilia Orozco, a quien acusó de no haber conseguido beneficios concretos para la provincia.

“Parecía invencible La Libertad Avanza, pero la gente empezó a perder confianza. Antes sostenían que eran distintos a las castas, y terminaron siendo lo mismo. En Salta, lo que existe es el espacio político de Olmedo, que está escondido como suplente esperando asumir”, expresó.

Sobre Emilia Orozco, fue tajante: “Ya juega en la disputa nacional, pero no lo respalda ningún logro. Votó en contra de los jubilados, en contra de los discapacitados, y no peleó por una sola obra para Salta. Entonces uno se pregunta: ¿por qué hizo eso?”.

Jarsún también lo acusó de inactividad: “Hace un año que no va a trabajar en comisión, salió en todos los medios nacionales. La única política que hacen es recaudarle a sus empleados, levantarse tarde, grabar un TikTok y nada más”.

El dirigente contrastó esa postura con su experiencia como legislador provincial: “Soy un convencido de que el trabajo legislativo no puede terminar en el Congreso ni en una comisión. Cuando fui diputado, la primera obra que el gobierno de Sáenz pavimentó en Salta, la ruta 23 que une Cerrillos con Rosario de Lerma, fue un pedido que yo gestioné. Para mí, la política no puede ser solo ir a una sesión; tiene que transformarse en obras para la gente”.