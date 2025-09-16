Jarsún cuestionó al olmedismo y a Emilia Orozco: “No lograron nada para Salta”

Por el precio de la coca, salteños priorizan cantidad sobre calidad
Pese a que hay stock en los puestos, el precio de la coca obliga a muchos consumidores a elegir hojas más baratas y dejar de lado la seleccionada.
El candidato a senador nacional de Primero los Salteños criticó el rol de La Libertad Avanza en la provincia. Señaló que Orozco “votó en contra de jubilados y discapacitados” y la acusó de no gestionar obras para Salta.Salta16/09/2025
Por Aries, Ignacio Jarsún, presidente de Aguas del Norte y candidato a senador nacional por Primero los Salteños, apuntó contra el olmedismo y cuestionó el desempeño de la diputada Emilia Orozco, a quien acusó de no haber conseguido beneficios concretos para la provincia.
“Parecía invencible La Libertad Avanza, pero la gente empezó a perder confianza. Antes sostenían que eran distintos a las castas, y terminaron siendo lo mismo. En Salta, lo que existe es el espacio político de Olmedo, que está escondido como suplente esperando asumir”, expresó.
Sobre Emilia Orozco, fue tajante: “Ya juega en la disputa nacional, pero no lo respalda ningún logro. Votó en contra de los jubilados, en contra de los discapacitados, y no peleó por una sola obra para Salta. Entonces uno se pregunta: ¿por qué hizo eso?”.
Jarsún también lo acusó de inactividad: “Hace un año que no va a trabajar en comisión, salió en todos los medios nacionales. La única política que hacen es recaudarle a sus empleados, levantarse tarde, grabar un TikTok y nada más”.
El dirigente contrastó esa postura con su experiencia como legislador provincial: “Soy un convencido de que el trabajo legislativo no puede terminar en el Congreso ni en una comisión. Cuando fui diputado, la primera obra que el gobierno de Sáenz pavimentó en Salta, la ruta 23 que une Cerrillos con Rosario de Lerma, fue un pedido que yo gestioné. Para mí, la política no puede ser solo ir a una sesión; tiene que transformarse en obras para la gente”.
La decana de la facultad de Economía de la UNSa destacó el valor del presupuesto equilibrado, pero criticó la falta de respeto a las disidencias y la importancia del debate legislativo.
La decana de la facultad de Económicas de la UNSa subrayó que más allá de los anuncios presidenciales, los parlamentarios deben definir cómo mejorar la asignación de partidas clave.
“Hay una misa especial el próximo domingo de Acción de Gracias” explicó el padre Ossola y aseguró que las imágenes peregrinas continuarán recorriendo la provincia.
El coordinador del Ente de Turismo señaló que los números se mantuvieron alrededor del 70%, alcanzando en los días más convocantes el 78%.
El Gobernador promulgó una nueva ley para los deudores alimentarios morosos. La norma prohíbe el ingreso de estas personas a estadios, eventos culturales y casinos.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.
La tradición, que demanda tres días de trabajo, combina fe, técnica artesanal y colaboración comunitaria.
La noticia sacude a la sociedad, ya que este martes debía comenzar el juicio oral contra él y sus hermanos, acusados del crimen.