Murió Javier Saavedra, acusado por el femicidio de Jimena Salas en Vaqueros

Javier Nicolás Saavedra, uno de los tres imputados por el femicidio de Jimena Salas - ocurrido en 2017, en la localidad de Vaqueros - falleció este lunes.

El hombre, que compartía proceso con sus hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, estaba alojado en el pabellón D y fue trasladado con lesiones al Hospital del Milagro, lugar donde finalmente murió

El debate oral debía comenzar este martes, con los tres acusados enfrentando cargos por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Salas.

Además, Javier Saavedra cargaba con otra imputación en una causa acumulada, donde estaba acusado de tentativa de homicidio calificado contra Ariel Mariano Guantay.