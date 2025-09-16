Hermanos Saavedra seguirán en el banquillo y el juicio por Jimena Salas tendrá nueva fecha

El juicio por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido en 2017 en Vaqueros, no pudo comenzar este martes en Ciudad Judicial. La audiencia fue suspendida debido al fallecimiento de Javier “Chino” Saavedra, pero el proceso continuará contra sus hermanos, Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, quienes seguirán en el banquillo como coimputados en grado de coautores.

“El juicio deberá realizarse en una fecha a definir, y será allí donde se juzgará la responsabilidad de los hermanos Saavedra”, explicó Marcelo Báez, encargado de prensa del Poder Judicial en diálogo con Aries.

El tribunal, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, deberá resolver la nueva fecha una vez que el Ministerio Público Fiscal entregue el informe oficial de defunción de Saavedra.

Báez aclaró que la audiencia prevista para hoy se reemplazó por una reunión destinada únicamente a reprogramar el inicio del debate. “Hoy no comienza el juicio que estaba previsto. En cambio, se realizará esta audiencia para definir la nueva fecha”, señaló

La causa cuenta además con la participación de la fiscalía, representada por los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. Mientras que la querella está a cargo del abogado Pedro Arancibia y la defensa a cargo de Marcelo Arancibia.