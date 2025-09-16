Por el precio de la coca, salteños priorizan cantidad sobre calidad

El precio de la hoja de coca en el Mercado San Miguel se mantiene en niveles elevados y condiciona los hábitos de consumo de los salteños.

En una recorrida por el anexo de pasaje Miramar 433, los puesteros confirmaron, en Un Mercado de Puertas Abierta por Aries, que la coca hojeada se vende a $13.000 el cuarto, mientras que la seleccionada llega a $10.000 cada 100 gramos.

Si bien los comerciantes aseguran que hay stock, reconocen que conseguir mercadería es cada vez más difícil y que el costo puede volver a subir en las próximas semanas.

La situación impacta directamente en los consumidores. “La gente ya no busca tanto la calidad, ahora elige lo que le alcance al bolsillo”, comentó un vendedor del puesto 11. Según indicó, la hoja seleccionada, de mejor calidad, quedó relegada frente a la hojeada, que rinde más y tiene menor precio.

En este contexto, muchos compradores priorizan cantidad sobre calidad, adaptándose a los valores que impone el mercado.