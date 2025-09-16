Construyen una alcantarilla para prevenir inundaciones en zona oeste de la Capital

Este martes comenzaron las tareas preliminares de la obra de prolongación y refuncionalización del canal pluvial Vidt, en este caso a la altura de la avenida San Martín al 2.100.

Los trabajos consisten en la construcción e instalación de una alcantarilla en la avenida San Martín entre Olavarría y Suipacha, lo que permitirá un mejor drenaje del agua de lluvia, principalmente en época de tormentas.

Estos trabajos lograrán mitigar posibles anegamientos e inundaciones en las calzadas, particularmente en la zona de Urquiza y la vía del ferrocarril.

Es importante destacar que, debido al inicio de las obras se dispuso de un operativo de corte y desvío del tránsito; por lo que se solicita a los conductores respetar las indicaciones.

La medida será de la siguiente manera: