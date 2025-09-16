Milagro 2025: balance positivo de la Policía salteña

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el encargado de Prensa de la Policía de Salta, Cristina Aguilera, brindó un balance del operativo de seguridad montando con motivo del Milagro 2025.

“Se afectaron recursos, pero no solo a la precesión y al centro, sino que también a los barrios de la ciudad”, indicó el efectivo, y explicó que el lunes pasado el operativo inició a las 7 de la mañana y culminó a hora 23.

Asimismo, Aguilera aseguró que el desarrollo de la celebración fue con total normalidad, solo que hubo algunas asistencias a fieles porque se descompensaron, pero que no hubo intervenciones por cuestiones de inseguridad y similares.

“De todas formas estamos esperando el informe final, pero no hubo incidentes importantes que tengamos que lamentar”, señaló.

En tanto, explicó que la decisión de afectar policía a los barrios llega tras tener en cuenta que las familias peregrinan desde sus parroquias más cercanas, por lo que, muchas veces, dejan sus viviendas solas. La situación, años anteriores, generó algunos hechos de inseguridad.

“Hicimos el operativo de manera tal que todos los barrios estuvieron cubiertos, es decir, un operativo integral”, apuntó.

Finalmente, respecto a la cantidad de personas que participaron de la celebración, Aguilera dijo que el número no está cerrado, pero que estiman que hubo menos gente que en 2024.

“Ahora, el domingo llegaron las últimas peregrinaciones – que fueron 311 en total - y contabilizamos 170.000 personas, esa cifra es superior a la del 2024, tuvimos 70.000 personas más este año”, concluyó.