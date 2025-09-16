Inició las tareas para la construcción de una alcantarilla que mejorará el drenaje de la abundante caída de agua de lluvia en temporada estival. Habrá corte de tránsito por 20 días, aproximadamente.
Milagro 2025: balance positivo de la Policía salteña
Desde la fuerza ponderaron el operativo de seguridad montado con motivo de la celebración religiosa. Unos 5600 efectivos fueron asignados a la cobertura, que incluyó tanto al área centro como a las diferentes barriadas.Salta16/09/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el encargado de Prensa de la Policía de Salta, Cristina Aguilera, brindó un balance del operativo de seguridad montando con motivo del Milagro 2025.
“Se afectaron recursos, pero no solo a la precesión y al centro, sino que también a los barrios de la ciudad”, indicó el efectivo, y explicó que el lunes pasado el operativo inició a las 7 de la mañana y culminó a hora 23.
Asimismo, Aguilera aseguró que el desarrollo de la celebración fue con total normalidad, solo que hubo algunas asistencias a fieles porque se descompensaron, pero que no hubo intervenciones por cuestiones de inseguridad y similares.
“De todas formas estamos esperando el informe final, pero no hubo incidentes importantes que tengamos que lamentar”, señaló.
En tanto, explicó que la decisión de afectar policía a los barrios llega tras tener en cuenta que las familias peregrinan desde sus parroquias más cercanas, por lo que, muchas veces, dejan sus viviendas solas. La situación, años anteriores, generó algunos hechos de inseguridad.
“Hicimos el operativo de manera tal que todos los barrios estuvieron cubiertos, es decir, un operativo integral”, apuntó.
Finalmente, respecto a la cantidad de personas que participaron de la celebración, Aguilera dijo que el número no está cerrado, pero que estiman que hubo menos gente que en 2024.
“Ahora, el domingo llegaron las últimas peregrinaciones – que fueron 311 en total - y contabilizamos 170.000 personas, esa cifra es superior a la del 2024, tuvimos 70.000 personas más este año”, concluyó.
Por el precio de la coca, salteños priorizan cantidad sobre calidad
Pese a que hay stock en los puestos, el precio de la coca obliga a muchos consumidores a elegir hojas más baratas y dejar de lado la seleccionada.
El candidato a senador nacional de Primero los Salteños criticó el rol de La Libertad Avanza en la provincia. Señaló que Orozco “votó en contra de jubilados y discapacitados” y la acusó de no gestionar obras para Salta.
“La economía es social: descalificar opiniones afecta al mercado”, advirtió Zuviría
La decana de la facultad de Economía de la UNSa destacó el valor del presupuesto equilibrado, pero criticó la falta de respeto a las disidencias y la importancia del debate legislativo.
“Legisladores deben poner cabeza para defender la educación pública”, alertó Zuviría
La decana de la facultad de Económicas de la UNSa subrayó que más allá de los anuncios presidenciales, los parlamentarios deben definir cómo mejorar la asignación de partidas clave.
Tras la fiesta principal, “el Milagro todavía tiene capítulos que se están desarrollando”
“Hay una misa especial el próximo domingo de Acción de Gracias” explicó el padre Ossola y aseguró que las imágenes peregrinas continuarán recorriendo la provincia.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
La noticia sacude a la sociedad, ya que este martes debía comenzar el juicio oral contra él y sus hermanos, acusados del crimen.
Universidades y Hospital Garrahan: CGT convoca a marcha al Congreso contra el veto de Milei
CGT y La Bancaria convocan a marchar este 17 de septiembre al Congreso contra el veto de Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
“Esto no va a quedar así”, advirtió el abogado de Javier Saavedra
El abogado defensor Marcelo Arancibia pidió explicaciones al sistema carcelario por el fallecimiento de Javier “Chino” Saavedra, uno de los acusados por el crimen de Jimena Salas. Sostuvo que el hecho no puede quedar sin investigar.
Hermanos Saavedra seguirán en el banquillo y el juicio por Jimena Salas tendrá nueva fecha
Tras la muerte de Javier “Chino” Saavedra el juicio por el crimen de Jimena Salas fue suspendido. El tribunal deberá fijar una nueva fecha para juzgar a los hermanos que aún enfrentan cargos como coautores.