Ya se repavimentaron 25 kilómetros de la ruta provincial 5

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
Los trabajos se concentran en los sectores más dañados, en el tramo entre Lumbreras y Ceibalito. La obra es impulsada por el gobernador Sáenz para brindar mayor seguridad vial y potenciar el desarrollo social y productivo.Salta19/11/2025
La Dirección de Vialidad de Salta informó que ya se repavimentaron 25 kilómetros de los sectores más dañados de la ruta provincial 5 entre Lumbreras y Ceibalito, en el departamento Anta. Esta obra, que busca brindar mayor seguridad vial y potenciar el desarrollo social y productivo, es impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz.
Para ejecutar estos trabajos se trasladó la planta asfáltica a Paso de La Cruz, en el municipio de Las Lajitas. En una segunda etapa, se prevé que las tareas se trasladen al tramo entre Luis Burela y General Pizarro.
Desde el organismo provincial detallaron que las tareas consisten en un reciclado del pavimento existente con agregado de cemento, compactación de la base e imprimación, para posteriormente ejecutar la carpeta asfáltica.
Con el objetivo de mejorar la infraestructura vial en todo el territorio, en la zona también se efectúan diversas labores para optimizar el estado de la RP 52 (conocida como Juana Azurduy), la RP 41 y la RP 30.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.