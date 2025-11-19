Ya se repavimentaron 25 kilómetros de la ruta provincial 5

La Dirección de Vialidad de Salta informó que ya se repavimentaron 25 kilómetros de los sectores más dañados de la ruta provincial 5 entre Lumbreras y Ceibalito, en el departamento Anta. Esta obra, que busca brindar mayor seguridad vial y potenciar el desarrollo social y productivo, es impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz.

Para ejecutar estos trabajos se trasladó la planta asfáltica a Paso de La Cruz, en el municipio de Las Lajitas. En una segunda etapa, se prevé que las tareas se trasladen al tramo entre Luis Burela y General Pizarro.

Desde el organismo provincial detallaron que las tareas consisten en un reciclado del pavimento existente con agregado de cemento, compactación de la base e imprimación, para posteriormente ejecutar la carpeta asfáltica.

Con el objetivo de mejorar la infraestructura vial en todo el territorio, en la zona también se efectúan diversas labores para optimizar el estado de la RP 52 (conocida como Juana Azurduy), la RP 41 y la RP 30.