Plan Vial Zona Sur: nuevos cortes y desvíos por obras en Av. Ex Combatientes de Malvinas

El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
Se ejecutará un empalme de colectora con Avda. Ex Combatientes en el Nodo San Carlos. Los trabajos se llevarán a cabo desde mañana hasta el 7 de diciembre. Por ello, la Municipalidad diagramó diferentes desvíos para que los conductores circulen sin inconvenientes.Salta19/11/2025
Con el objetivo de mejorar la circulación y que los salteños se sientan seguros a la hora de transitar por las calles de la ciudad, la Municipalidad continúa trabajando fuertemente en el Plan Vial Zona Sur.
Desde mañana habrá cortes y desvíos por obras en Avda. Ex Combatientes de Malvinas, ya que se ejecutará un empalme de la colectora con Ex Combatientes en el Nodo San Carlos.
Se realizará un corte en la intersección de calle La Opinión y Radio Nacional, acceso a B° Odontólogos.
El tránsito proveniente del centro con destino al barrio mencionado deberá ingresar por calle La Opinión, luego por Radio Splendid y finalmente Radio Gral. Pico.
El tránsito que llegue de Cerrillos o de B° San Carlos deberá circular por calle Huayratata hasta calle Diario La Prensa, calle La Opinión, luego por Radio Splendid y finalmente Radio Gral. Pico.
Cabe destacar que el corte se realizará desde el 20 de noviembre hasta 7 de diciembre.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.