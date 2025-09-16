Vuelve "Municipio Activo": servicios municipales a la zona sur de San Lorenzo

La Municipalidad de San Lorenzo entregó certificados a 32 nuevos guías, quienes impulsarán la cadena de valor del turismo en la Reserva Natural y el área histórica.
La iniciativa del intendente Manuel Saravia se realizará este 18 y 19 de septiembre y ofrecerá a los vecinos asesoramiento en trámites, ecocanje y servicios de empleo, entre otros.Municipios16/09/2025
La Municipalidad de San Lorenzo retoma el programa “Municipio Activo”, en donde los vecinos podrán encontrar todos los servicios en un solo lugar. En esta oportunidad, se realizará los días 18 de septiembre en la Delegación Atocha y el día 19 de septiembre en el Nido San Rafael.
El objetivo de este programa es acercar los servicios a los barrios del municipio, brindando una atención más rápida y ágil. Esto forma parte del compromiso del intendente Manuel Saravia para que los sanlorenceños puedan recibir la atención que se merecen y solucionar sus inquietudes.
Servicios y áreas disponibles:
TRÁNSITO:
Asesoramiento para sacar o renovar la licencia de Conducir, con turno
Campaña de concientización de seguridad vial en escuela de la zona
ARBOLADO PÚBLICO:
Ecocanje
Información sobre la Planta Municipal de Chipeo y Compostaje
Venta de bolsas de compost
DIRECCIÓN DE AMBIENTE:
Contenedores para recibir neumáticos
Contenedores para desechos electrónicos
Información sobre recolección de poda embolsada y no embolsada
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO:
Oficina de empleo
Área de discapacidad
Programa Acompañar
Departamento de la Mujer
DELEGACIÓN:
Atención al vecino
Información sobre cursos y talleres
Información sobre Escuelas Deportivas
ODONTOLOGÍA:
Entrega de turnos para el consultorio
Charla sobre Higiene Bucal
RENTAS:
Pago de impuestos
SECRETARÍA DE HACIENDA:
Asesoramiento financiero y bancario
Asesoramiento sobre turnos bancarios.
CONTROL COMERCIAL:
Habilitaciones comerciales
Información sobre cursos de manipulación de alimentos
POLICÍA AMBIENTAL:
Información sobre denuncias de animales sueltos, costo de multas, etc
LEGALES:
Asesoramiento Jurídico
En la primera localidad se realizará una obra hídrica y en el otro una eléctrica. El ministro Sergio Camacho se reunió con ambos intendentes y los legisladores departamentales.
San Lorenzo se prepara para la Feria de la Familia: Más de 150 emprendedores, shows y diversiónMunicipios02/09/2025
La actividad se llevará acabo este fin de semana en el Complejo Los Ceibos. Invitan a la comunidad a disfrutar de la propuesta.
El mandatario se sumó a los festejos por las fiestas patronales que este año tuvo el lema: “Junto a San Cayetano y el Beato Monti, peregrinemos con esperanza.
”Es un honor estar con ustedes; en este pueblo del que me siento parte”, expresó el gobernador en plaza San Martín donde se realizó el Festi Plaza y se cantó el feliz cumpleaños a la ciudad.
En la festividad en honor a Santa Rosa de Lima, el pueblo participó de las celebraciones religiosas, el tradicional desfile y procesión.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Feriados de 2026: el Gobierno definió la nueva norma para los fines de semana largosArgentina14/09/2025
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.
El secreto detrás de los 4.000 claveles que ornamentan a la Virgen del Milagro
La tradición, que demanda tres días de trabajo, combina fe, técnica artesanal y colaboración comunitaria.
La noticia sacude a la sociedad, ya que este martes debía comenzar el juicio oral contra él y sus hermanos, acusados del crimen.