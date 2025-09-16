Vuelve "Municipio Activo": servicios municipales a la zona sur de San Lorenzo

La iniciativa del intendente Manuel Saravia se realizará este 18 y 19 de septiembre y ofrecerá a los vecinos asesoramiento en trámites, ecocanje y servicios de empleo, entre otros.

Municipios16/09/2025

La Municipalidad de San Lorenzo retoma el programa “Municipio Activo”, en donde los vecinos podrán encontrar todos los servicios en un solo lugar. En esta oportunidad, se realizará los días 18 de septiembre en la Delegación Atocha y el día 19 de septiembre en el Nido San Rafael.

El objetivo de este programa es acercar los servicios a los barrios del municipio, brindando una atención más rápida y ágil. Esto forma parte del compromiso del intendente Manuel Saravia para que los sanlorenceños puedan recibir la atención que se merecen y solucionar sus inquietudes.

Servicios y áreas disponibles:

TRÁNSITO:

Asesoramiento para sacar o renovar la licencia de Conducir, con turno
Campaña de concientización de seguridad vial en escuela de la zona
ARBOLADO PÚBLICO:

Ecocanje
Información sobre la Planta Municipal de Chipeo y Compostaje
Venta de bolsas de compost
DIRECCIÓN DE AMBIENTE: 

Contenedores para recibir neumáticos
Contenedores para desechos electrónicos
Información sobre recolección de poda embolsada y no embolsada
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO:

Oficina de empleo
Área de discapacidad
Programa Acompañar
Departamento de la Mujer
DELEGACIÓN:

Atención al vecino
Información sobre cursos y talleres
Información sobre Escuelas Deportivas
ODONTOLOGÍA:

Entrega de turnos para el consultorio
Charla sobre Higiene Bucal
RENTAS:

Pago de impuestos
SECRETARÍA DE HACIENDA:

Asesoramiento financiero y bancario
Asesoramiento sobre turnos bancarios.
CONTROL COMERCIAL:  

Habilitaciones comerciales
Información sobre cursos de manipulación de alimentos
POLICÍA AMBIENTAL:

Información sobre denuncias de animales sueltos, costo de multas, etc
LEGALES:

Asesoramiento Jurídico

