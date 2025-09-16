Vuelve "Municipio Activo": servicios municipales a la zona sur de San Lorenzo

La Municipalidad de San Lorenzo retoma el programa “Municipio Activo”, en donde los vecinos podrán encontrar todos los servicios en un solo lugar. En esta oportunidad, se realizará los días 18 de septiembre en la Delegación Atocha y el día 19 de septiembre en el Nido San Rafael.

El objetivo de este programa es acercar los servicios a los barrios del municipio, brindando una atención más rápida y ágil. Esto forma parte del compromiso del intendente Manuel Saravia para que los sanlorenceños puedan recibir la atención que se merecen y solucionar sus inquietudes.

Servicios y áreas disponibles:

TRÁNSITO:

Asesoramiento para sacar o renovar la licencia de Conducir, con turno

Campaña de concientización de seguridad vial en escuela de la zona

ARBOLADO PÚBLICO:

Ecocanje

Información sobre la Planta Municipal de Chipeo y Compostaje

Venta de bolsas de compost

DIRECCIÓN DE AMBIENTE:

Contenedores para recibir neumáticos

Contenedores para desechos electrónicos

Información sobre recolección de poda embolsada y no embolsada

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO:

Oficina de empleo

Área de discapacidad

Programa Acompañar

Departamento de la Mujer

DELEGACIÓN:

Atención al vecino

Información sobre cursos y talleres

Información sobre Escuelas Deportivas

ODONTOLOGÍA:

Entrega de turnos para el consultorio

Charla sobre Higiene Bucal

RENTAS:

Pago de impuestos

SECRETARÍA DE HACIENDA:

Asesoramiento financiero y bancario

Asesoramiento sobre turnos bancarios.

CONTROL COMERCIAL:

Habilitaciones comerciales

Información sobre cursos de manipulación de alimentos

POLICÍA AMBIENTAL:

Información sobre denuncias de animales sueltos, costo de multas, etc

LEGALES:

Asesoramiento Jurídico