En la festividad en honor a Santa Rosa de Lima, el pueblo participó de las celebraciones religiosas, el tradicional desfile y procesión.
El Gobernador celebró los 231 años de Orán y rindió homenaje a Federico Córdoba
”Es un honor estar con ustedes; en este pueblo del que me siento parte”, expresó el gobernador en plaza San Martín donde se realizó el Festi Plaza y se cantó el feliz cumpleaños a la ciudad.Municipios31/08/2025
La ciudad de Orán celebró 231 años de su fundación en una noche una noche colmada de música, folklore y tradición. El gobernador Gustavo Sáenz acompañó las fiestas fundacionales por los 231 años de la ciudad cabecera de departamento y de las patronales en honor a San Ramón Nonato.
Acompañado del intendente Baltasar Lara Gros, el Gobernador estuvo en plaza San Martín donde se organizó el Festi Plaza que también contó con una feria de emprendedores y la participación de artistas locales. Allí a la medianoche los presentes cantaron el feliz cumpleaños a la ciudad.
“Muchísimas gracias querido Orán. Es una hermosa costumbre venir aquí, con ustedes. Me siento parte de este querido pueblo”, expresó Sáenz en la oportunidad.
Indicó: “No quería dejar de estar presente un día tan especial como hoy. Quiero desearles un feliz cumpleaños a todos y cada uno de ustedes, a sus familias, a los que ya no están, que desde el cielo seguramente estarán mirando cómo festejan este cumpleaños y lo festejan con amor, lo festejan con orgullo y con mucho sentimiento”.
“Para mí es un honor poder estar aquí y decirles nuevamente que Orán tiene que volver a ser el Orán que fue siempre. Y estamos trabajando fuertemente para eso, todos juntos. Que Dios bendiga esta tierra y sigamos adelante, no bajemos los brazos nunca, los quiero mucho”, manifestó Gustavo Sáenz.
Luego el Gobernador participó del segundo día del tradicional Festi Orán en el Campo Municipal de Deportes de la localidad, donde se vivió un emotivo momento cuando el gobernador entregó un reconocimiento póstumo a la familia de Federico Córdoba, creador e integrante de Las Voces de Orán, quien falleció el pasado 4 de julio.
“Al amigo e icono nacional. Tu legado vivirá por siempre en la música y corazón de quienes te admiramos”, expresa la placa entregada.
Luego de recibir la placa, su esposa Porota expresó “siento mucha satisfacción por todo lo que nos dejó Federico, mucha emoción por este gran momento y este reconocimiento que me sorprendió. Esto me llenó el alma. Lo recordamos todos los días. No se irá nunca de nuestro corazón”, finalizó emocionada.
En la noche de sábado, estuvieron en el escenario Los Tekis, Lázaro Caballero, Las Voces de Orán, Santiago Cueto, Encanto, Viento sin Frontera, Raúl Carrizo, Juampi Monterubio y Luz Reinoso.
Sáenz, en Urundel: "Todos los municipios tienen derecho a las mismas oportunidades"Municipios30/08/2025
El mandatario provincial convocó a la unión de todos los salteños para demandar “lo que nos corresponde, sin necesidad de estar con la mano extendida en Buenos Aires pidiendo limosna, cuando en realidad somos una provincia rica”.
Plásticos, botellas y desechos invaden el dique Cabra Corral
Oyente de Aries expresó su indignación por la alarmante falta de higiene que encontró en la zona de catamaranes del dique Cabra Corral.
Equipos municipales, Defensa Civil, Aguas del Norte, personal de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y vecinos trabajaron de manera conjunta para apagar los focos generados en diferentes lugares del municipio. San Lorenzo Chico y La Ciénega fueron los lugares mas afectados.
El acto de apertura de la Feria se realizará a horas 18 en el complejo deportivo Martín Miguel de Güemes de la ciudad norteña. La feria se desarrollará desde hoy hasta el domingo 24 de agosto, con la participación de 400 emprendedores de toda la provincia.
“Aprender para emprender”: San Lorenzo abre la inscripción a nuevos talleres de oficios y culturaMunicipios20/08/2025
La inscripción digital estará disponible hasta el 15 de septiembre y permitirá acceder a capacitaciones en más de una decena de disciplinas creativas y productivas.
Tiempo en Salta hoy: Sin lluvias y máxima de 26°C
El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico para Salta capital este sábado 30 de agosto. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.
Alerta naranja por fuertes vientos en Salta: Ráfagas de hasta 120 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos intensos. Se esperan ráfagas de hasta 120 km/h en la zona de la cordillera salteña.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Barrios sin agua por obras de Aguas del Norte
Aguas del Norte informó sobre un corte programado de agua que afectará a varios barrios de la capital salteña. La interrupción del servicio se debe a trabajos de renovación en la red de acueductos.
Milei dio por cerrado el caso $LIBRA: cuál fue la repercusión desde Estados UnidosPolítica30/08/2025
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.