El Gobernador celebró los 231 años de Orán y rindió homenaje a Federico Córdoba

”Es un honor estar con ustedes; en este pueblo del que me siento parte”, expresó el gobernador en plaza San Martín donde se realizó el Festi Plaza y se cantó el feliz cumpleaños a la ciudad.

Municipios31/08/2025

La ciudad de Orán celebró 231 años de su fundación en una noche una noche colmada de música, folklore y tradición. El gobernador Gustavo Sáenz acompañó las fiestas fundacionales por los 231 años de la ciudad cabecera de departamento y de las patronales en honor a San Ramón Nonato.

Acompañado del intendente Baltasar Lara Gros, el Gobernador estuvo en plaza San Martín donde se organizó el Festi Plaza que también contó con una feria de emprendedores y la participación de artistas locales. Allí a la medianoche los presentes cantaron el feliz cumpleaños a la ciudad.

“Muchísimas gracias querido Orán. Es una hermosa costumbre venir aquí, con ustedes. Me siento parte de este querido pueblo”, expresó Sáenz en la oportunidad.

Indicó: “No quería dejar de estar presente un día tan especial como hoy. Quiero desearles un feliz cumpleaños a todos y cada uno de ustedes, a sus familias, a los que ya no están, que desde el cielo seguramente estarán mirando cómo festejan este cumpleaños y lo festejan con amor, lo festejan con orgullo y con mucho sentimiento”.

gustavo sáenz hirpace 2025 (1)Maratón “Corro por Vos”: Sáenz acompañó a Hirpace

“Para mí es un honor poder estar aquí y decirles nuevamente que Orán tiene que volver a ser el Orán que fue siempre. Y estamos trabajando fuertemente para eso, todos juntos. Que Dios bendiga esta tierra y sigamos adelante, no bajemos los brazos nunca, los quiero mucho”, manifestó Gustavo Sáenz.

Luego el Gobernador participó del segundo día del tradicional Festi Orán en el Campo Municipal de Deportes de la localidad, donde se vivió un emotivo momento cuando el gobernador entregó un reconocimiento póstumo a la familia de Federico Córdoba, creador e integrante de Las Voces de Orán, quien falleció el pasado 4 de julio.
“Al amigo e icono nacional. Tu legado vivirá por siempre en la música y corazón de quienes te admiramos”, expresa la placa entregada.

Luego de recibir la placa, su esposa Porota expresó “siento mucha satisfacción por todo lo que nos dejó Federico, mucha emoción por este gran momento y este reconocimiento que me sorprendió. Esto me llenó el alma. Lo recordamos todos los días. No se irá nunca de nuestro corazón”, finalizó emocionada.

En la noche de sábado, estuvieron en el escenario Los Tekis, Lázaro Caballero, Las Voces de Orán, Santiago Cueto, Encanto, Viento sin Frontera, Raúl Carrizo, Juampi Monterubio y Luz Reinoso.

