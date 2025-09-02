San Lorenzo se prepara para la Feria de la Familia: Más de 150 emprendedores, shows y diversión

La Municipalidad de San Lorenzo y Comunativa Feria invitan a toda la comunidad sanlorenceña y de municipios aledaños a participar de la Gran Feria de la Familia que se realizará los días 6 y 7 de septiembre desde las 11 hasta las 22 horas en el Complejo municipal Los Ceibos.

Habrá más de 150 emprendedores, artesanos, foodtrucks y espacios gastronómicos para deleitarse, además de juegos, peloteros y mucha diversión para grandes y pequeños.

El sábado 6, a las 15 horas habrá un Desfile de Animales y muchos premios para los mejores disfraces. También se instalará un stand de vacunación y desparasitación que atenderá durante toda la jornada.

Ese mismo día, los asistentes podrán disfrutar de los shows en vivo de Nico Fuentes, Por ella la dejo, Quimera y mucho más para bailar a puro foklore y rock.

En tanto, el domingo las actividades comenzarán con una gran bicicleteada familiar que partirá desde el Parque Lineal a las 11 horas. Para participar, los interesados deben concentrarse a las 10.30, y se podrá hacer el recorrido en bici o caminando. Habrá premios para las bicis mejores lookeadas y tres puestos de hidratación durante todo el recorrido y, también, se sorteará una bicicleta nueva entre todos los inscriptos.

Para finalizar la jornada, llegará Carlitos Melián y su gran show que hará divertir y bailar a los más pequeños.