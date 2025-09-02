El mandatario se sumó a los festejos por las fiestas patronales que este año tuvo el lema: “Junto a San Cayetano y el Beato Monti, peregrinemos con esperanza.
San Lorenzo se prepara para la Feria de la Familia: Más de 150 emprendedores, shows y diversión
La actividad se llevará acabo este fin de semana en el Complejo Los Ceibos. Invitan a la comunidad a disfrutar de la propuesta.Municipios02/09/2025
La Municipalidad de San Lorenzo y Comunativa Feria invitan a toda la comunidad sanlorenceña y de municipios aledaños a participar de la Gran Feria de la Familia que se realizará los días 6 y 7 de septiembre desde las 11 hasta las 22 horas en el Complejo municipal Los Ceibos.
Habrá más de 150 emprendedores, artesanos, foodtrucks y espacios gastronómicos para deleitarse, además de juegos, peloteros y mucha diversión para grandes y pequeños.
El sábado 6, a las 15 horas habrá un Desfile de Animales y muchos premios para los mejores disfraces. También se instalará un stand de vacunación y desparasitación que atenderá durante toda la jornada.
Ese mismo día, los asistentes podrán disfrutar de los shows en vivo de Nico Fuentes, Por ella la dejo, Quimera y mucho más para bailar a puro foklore y rock.
En tanto, el domingo las actividades comenzarán con una gran bicicleteada familiar que partirá desde el Parque Lineal a las 11 horas. Para participar, los interesados deben concentrarse a las 10.30, y se podrá hacer el recorrido en bici o caminando. Habrá premios para las bicis mejores lookeadas y tres puestos de hidratación durante todo el recorrido y, también, se sorteará una bicicleta nueva entre todos los inscriptos.
Para finalizar la jornada, llegará Carlitos Melián y su gran show que hará divertir y bailar a los más pequeños.
”Es un honor estar con ustedes; en este pueblo del que me siento parte”, expresó el gobernador en plaza San Martín donde se realizó el Festi Plaza y se cantó el feliz cumpleaños a la ciudad.
En la festividad en honor a Santa Rosa de Lima, el pueblo participó de las celebraciones religiosas, el tradicional desfile y procesión.
Sáenz, en Urundel: "Todos los municipios tienen derecho a las mismas oportunidades"Municipios30/08/2025
El mandatario provincial convocó a la unión de todos los salteños para demandar “lo que nos corresponde, sin necesidad de estar con la mano extendida en Buenos Aires pidiendo limosna, cuando en realidad somos una provincia rica”.
Plásticos, botellas y desechos invaden el dique Cabra Corral
Oyente de Aries expresó su indignación por la alarmante falta de higiene que encontró en la zona de catamaranes del dique Cabra Corral.
Equipos municipales, Defensa Civil, Aguas del Norte, personal de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y vecinos trabajaron de manera conjunta para apagar los focos generados en diferentes lugares del municipio. San Lorenzo Chico y La Ciénega fueron los lugares mas afectados.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
El Gobierno denunció “una operación ilegal” por la filtración de los audios de Karina MileiPolítica01/09/2025
El Gobierno presentó una denuncia penal por los audios que se conocieron con una voz que pertenecería a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y que podrían haber sido grabados en la Casa Rosada.
El Gobierno confirmó el traslado del feriado del 12 de octubre y habrá fin de semana largoArgentina01/09/2025
El Gobierno confirmó este lunes el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural del domingo 12 de octubre al viernes 10 de octubre, con lo que habrá un fin de semana largo de tres días.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.