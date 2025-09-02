La Viña y Coronel Moldes firmaron convenios para ejecutar obras públicas

San Lorenzo se prepara para la Feria de la Familia: Más de 150 emprendedores, shows y diversiónMunicipios02/09/2025
La actividad se llevará acabo este fin de semana en el Complejo Los Ceibos. Invitan a la comunidad a disfrutar de la propuesta.
En la primera localidad se realizará una obra hídrica y en el otro una eléctrica. El ministro Sergio Camacho se reunió con ambos intendentes y los legisladores departamentales.Municipios02/09/2025
Dos convenios firmaron el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, con los intendentes de La Viña, Elizabeth Sánchez, y de Coronel Moldes, Omar Carrasco, para la ejecución de dos obras importantes para los vecinos de ambos municipios. En la reunión participaron los legisladores departamentales, el diputado Esteban Amat y el senador Jorge Soto.
El proyecto para Coronel Moldes es construir una red de baja tensión para el suministro de energía eléctrica a 188 lotes en Puerta de Díaz. Se trata de una primera etapa para la que se presupuestó un monto de $267.929.412,35 para la obra que optimizará la calidad de vida de los beneficiarios.
Está prevista la instalación de una red aérea de baja tensión, por aproximadamente 2.700 metros, la que estará montada sobre postes de 7,5 metros, siguiendo los requerimientos de Edesa. En las otras etapas se realizará el cruce de camino con la línea de media tensión de 13,2 v, se construirá un centro de transformación y la línea de alumbrado público.
En La Viña se realizará una obra hídrica: se construirá un muro en el canal pluvial oeste que permitirá la evacuación del agua que se genera en tierras altas y escurren hacia el sureste del pueblo y que por los desniveles se concentran en ese canal.
Tanto los intendentes, como los legisladores por el Departamento La Viña, volvieron a destacar la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de federalizar la ejecución de la obra pública en Salta, en beneficio de la gente.
El mandatario se sumó a los festejos por las fiestas patronales que este año tuvo el lema: “Junto a San Cayetano y el Beato Monti, peregrinemos con esperanza.
”Es un honor estar con ustedes; en este pueblo del que me siento parte”, expresó el gobernador en plaza San Martín donde se realizó el Festi Plaza y se cantó el feliz cumpleaños a la ciudad.
En la festividad en honor a Santa Rosa de Lima, el pueblo participó de las celebraciones religiosas, el tradicional desfile y procesión.
El mandatario provincial convocó a la unión de todos los salteños para demandar “lo que nos corresponde, sin necesidad de estar con la mano extendida en Buenos Aires pidiendo limosna, cuando en realidad somos una provincia rica”.
Oyente de Aries expresó su indignación por la alarmante falta de higiene que encontró en la zona de catamaranes del dique Cabra Corral.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.
El meteorólogo Edgardo Escobar explicó que el núcleo frío en altura se concentró en el centro y noreste del país. Para la provincia, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío y probables precipitaciones hacia el fin de semana.
Un grupo de constitucionalistas coincidió en señalar que la decisión del juez Alejandro Patricio Maraniello de prohibir la difusión de supuestos audios de Karina Milei es “inconstitucional”.
“Reafirmamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo los lazos entre provincias, impulsar nuestras economías regionales y generar más oportunidades de desarrollo", posteó el mandatario salteño en sus redes sociales.
La explosión generó alarma por la presencia de otros dispositivos en la zona. Las autoridades investigan si se cumplieron las normas de seguridad en el trabajo.