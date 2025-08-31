”Es un honor estar con ustedes; en este pueblo del que me siento parte”, expresó el gobernador en plaza San Martín donde se realizó el Festi Plaza y se cantó el feliz cumpleaños a la ciudad.
Vaqueros celebró a San Cayetano con el Gobernador: Un lema de esperanza
El mandatario se sumó a los festejos por las fiestas patronales que este año tuvo el lema: "Junto a San Cayetano y el Beato Monti, peregrinemos con esperanza.
El gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, acompañó al pueblo de Vaqueros en las festividades patronales honor a San Cayetano, celebración que cada año reúne a la comunidad en un espíritu de fe y tradición.
Junto al intendente local, Daniel Moreno, el gobernador se sumó a las actividades que iniciaron con la misa del peregrino y la misa central en la vicaría de la localidad.
Luego, los vecinos y las autoridades formaron parte de la procesión y el tradicional desfile cívico militar, que se desarrolló en la avenida principal.
Bajo el lema de este año, “Junto a San Cayetano y el Beato Monti, peregrinemos con esperanza”, el desfile contó con la participación de diversas instituciones: educativas, culturales, deportivas y sociales de Vaqueros, además de fuerzas de seguridad, excombatientes de Malvinas y fortines gauchos.
Acompañaron también intendente de La Caldera, legisladores, autoridades municipales, entre otros.
En la festividad en honor a Santa Rosa de Lima, el pueblo participó de las celebraciones religiosas, el tradicional desfile y procesión.
El mandatario provincial convocó a la unión de todos los salteños para demandar “lo que nos corresponde, sin necesidad de estar con la mano extendida en Buenos Aires pidiendo limosna, cuando en realidad somos una provincia rica”.
Oyente de Aries expresó su indignación por la alarmante falta de higiene que encontró en la zona de catamaranes del dique Cabra Corral.
Equipos municipales, Defensa Civil, Aguas del Norte, personal de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y vecinos trabajaron de manera conjunta para apagar los focos generados en diferentes lugares del municipio. San Lorenzo Chico y La Ciénega fueron los lugares mas afectados.
El acto de apertura de la Feria se realizará a horas 18 en el complejo deportivo Martín Miguel de Güemes de la ciudad norteña. La feria se desarrollará desde hoy hasta el domingo 24 de agosto, con la participación de 400 emprendedores de toda la provincia.
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Aguas del Norte informó sobre un corte programado de agua que afectará a varios barrios de la capital salteña. La interrupción del servicio se debe a trabajos de renovación en la red de acueductos.
El jefe de Gabinete apuntó contra la oposición y anticipó que el caso será investigado tanto por los servicios de inteligencia como por la Justicia.
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.
Por primera vez en el mundo, científicos argentinos transmitirán en vivo su trabajo de campo. La misión es mostrar, paso a paso, cómo se buscan, detectan y extraen fósiles.