Vaqueros celebró a San Cayetano con el Gobernador: Un lema de esperanza

El mandatario se sumó a los festejos por las fiestas patronales que este año tuvo el lema: “Junto a San Cayetano y el Beato Monti, peregrinemos con esperanza.

Municipios31/08/2025

El gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, acompañó al pueblo de Vaqueros en las festividades patronales honor a San Cayetano, celebración que cada año reúne a la comunidad en un espíritu de fe y tradición.

Junto al intendente local, Daniel Moreno, el gobernador se sumó a las actividades que iniciaron con la misa del peregrino y la misa central en la vicaría de la localidad.

Luego, los vecinos y las autoridades formaron parte de la procesión y el tradicional desfile cívico militar, que se desarrolló en la avenida principal.

Bajo el lema de este año, “Junto a San Cayetano y el Beato Monti, peregrinemos con esperanza”, el desfile contó con la participación de diversas instituciones: educativas, culturales, deportivas y sociales de Vaqueros, además de fuerzas de seguridad, excombatientes de Malvinas y fortines gauchos.

Acompañaron también intendente de La Caldera, legisladores, autoridades municipales, entre otros.

