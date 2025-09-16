Santa Fe duplicó la recompensa por datos para esclarecer homicidios

El Gobierno provincial elevó de 8 a 16 millones de pesos el monto que podrán recibir quienes aporten información certera para identificar o localizar a los autores de homicidios no resueltos desde 2014. La medida, que garantiza la reserva de identidad, forma parte del Programa de Recompensas impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro para combatir la violencia y la impunidad.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó que todos los homicidios en la provincia contarán con un incentivo económico para su esclarecimiento. En paralelo, señaló que continúan las tareas de investigación, como lo demostró la reciente captura de Waldo Bilbao en Rosario, quien estaba entre los delincuentes más buscados junto a Sebastián “Dibu” Gómez, detenido semanas atrás en Dock Sud.

Según precisó el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, Bilbao ocupaba el tercer lugar en la lista de más buscados y fue arrestado por la Unidad de Acciones Especiales con apoyo de las TOE. En el último año también fueron capturados otros prófugos de peso, como Mauricio Laferrara, Lisandro “Limón” Contreras, Jonatan Riquelme, Mauricio Ayala, Mirko Yedro y Pablo Raynaud.

Con este programa, la Provincia busca fomentar la colaboración ciudadana, quebrar pactos de silencio y acelerar los procesos judiciales, en especial en homicidios vinculados al crimen organizado.

