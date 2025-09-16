Ante la denuncia del hermano de la víctima, la Policía interceptó al micro en el control fronterizo de Desaguadero, en el límite entre Mendoza y San Luis.
Santa Fe duplicó la recompensa por datos para esclarecer homicidios
Desde este lunes, el Ministerio de Seguridad de la provincia anunció que el monto de la recompensa pasará a ser 16 millones de pesos.Provincias16/09/2025
El Gobierno provincial elevó de 8 a 16 millones de pesos el monto que podrán recibir quienes aporten información certera para identificar o localizar a los autores de homicidios no resueltos desde 2014. La medida, que garantiza la reserva de identidad, forma parte del Programa de Recompensas impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro para combatir la violencia y la impunidad.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó que todos los homicidios en la provincia contarán con un incentivo económico para su esclarecimiento. En paralelo, señaló que continúan las tareas de investigación, como lo demostró la reciente captura de Waldo Bilbao en Rosario, quien estaba entre los delincuentes más buscados junto a Sebastián “Dibu” Gómez, detenido semanas atrás en Dock Sud.
Según precisó el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, Bilbao ocupaba el tercer lugar en la lista de más buscados y fue arrestado por la Unidad de Acciones Especiales con apoyo de las TOE. En el último año también fueron capturados otros prófugos de peso, como Mauricio Laferrara, Lisandro “Limón” Contreras, Jonatan Riquelme, Mauricio Ayala, Mirko Yedro y Pablo Raynaud.
Con este programa, la Provincia busca fomentar la colaboración ciudadana, quebrar pactos de silencio y acelerar los procesos judiciales, en especial en homicidios vinculados al crimen organizado.
La víctima, identificada como Brian Cuevas, murió tras una pelea familiar en Banda del Río Salí. El agresor fue detenido minutos después gracias a la intervención de testigos.
La mamá del nene se presentó en la Subcomisaría de Villa Mailín luego de que su hijo de 10 años volviera a la casa llorando.
El dramático hecho ocurrió en La Paz. Todos los alumnos fueron evacuados mientras la Policía negocia para que la joven, hija de un excomisario, entregue el arma.
La víctima, de 26 años, falleció tras recibir una puñalada en medio de una pelea entre familias en el barrio Llamarada.
El subsidio permitirá realizar charlas y talleres destinados a jóvenes de entre 14 y 21 años, con el objetivo de promover la memoria, la identidad y los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
La tradición, que demanda tres días de trabajo, combina fe, técnica artesanal y colaboración comunitaria.
Heber Artaza inmortalizó en 500 m² a Damiana Luzco y a los fieles que recorren cada año cientos de kilómetros desde La Puna hasta Salta Capital, transformando la devoción en arte y llenando de vida un espacio histórico de la ciudad.
La noticia sacude a la sociedad, ya que este martes debía comenzar el juicio oral contra él y sus hermanos, acusados del crimen.