Córdoba: Denuncian a otra madre por robar $11 millones de egresados

La Justicia de Córdoba investiga la denuncia contra una madre acusada de haber sustraído $11 millones de pesos durante la organización de una fiesta de egresados en la ciudad capital. El hecho fue reportado por el grupo de padres y alumnos del sexto año de un colegio secundario, quienes señalaron a María Luisa B., encargada de administrar el dinero para el evento, como la responsable del presunto desvío de los fondos. Según dijeron las presuntas víctimas a El Doce, la suma había sido recaudada entre varias familias para costear la celebración.

El dinero en cuestión, gestionado durante ocho meses y recolectado mediante pagos semanales, estaba destinado al pago de un servicio hotelero y a otras actividades que integraban la fiesta de fin de ciclo lectivo. De acuerdo al testimonio de padres afectados, la sospechosa recibió cuotas de aproximadamente 150.000 pesos por alumno. Cuando se acercaba la fecha de la fiesta y surgieron las primeras consultas sobre los avances, desde la organización notaron demoras y falta de respuestas respecto a los comprobantes y recibos de pago.

En este contexto, los padres habrían intentado contactarse en reiteradas ocasiones con María Luisa B., quien dejó de responder los mensajes en los chats grupales y bloqueó los contactos telefónicos. Una de las madres relató: “Nadie podía ubicarla, desapareció y dejó a todos sin respuestas mientras el dinero nunca apareció”.

La denuncia presentada en la Unidad Judicial n.º 7 de Córdoba incluye pruebas documentales, como capturas de transferencias y listas de aportes realizados por las familias. Según la presentación judicial, la investigada sería la única que tenía facultad para gestionar y utilizar los fondos, ya que el resto de los padres participaba solo de manera informativa o mediante reportes de avance administrativos.

Medios locales detallaron que otros padres intentaron recomponer la situación para garantizar la realización de la fiesta, pero afirmaron que la suma perdida representa “una cifra imposible de suplir en tan poco tiempo”. Debido a la falta de recursos, la continuidad de la celebración quedó en duda y los alumnos afectados expresaron preocupación sobre cómo se resolverá el cierre de su etapa escolar.

La pesquisa judicial se encuentra en etapa inicial. El fiscal a cargo evaluará las pruebas presentadas y determinará si corresponde una imputación por estafa y retención indebida de fondos. Mientras tanto, el grupo damnificado busca alternativas para no frustrar el evento de egreso y reclamó a las autoridades del colegio y del Ministerio de Educación provincial para recibir apoyo. Hasta el momento, María Luisa B. no volvió a comunicarse ni ha brindado declaración pública.

La Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, Misiones, vivió una situación similar en los últimos días, cuando se vio sorprendida luego de que una madre fuera acusada de apropiarse demás de 17 millones de pesos recaudados por padres y alumnos para la fiesta de egresados de su propio hija. La mujer, identificada como Romina E., permanece prófuga y es intensamente buscada por la Policía provincial.

La situación quedó al descubierto a pocos días del evento. Según la información consignada por el medio MisionesOnline, el dinero destinado a cubrir los servicios de la fiesta, como catering, sonido, DJ e iluminación, desapareció pese a que los padres habían realizado aportes mensuales desde abril. La administración de los fondos estuvo a cargo de Romina E., quien dejó de dar respuestas al ser consultada por comprobantes y contratos. Hasta ese momento solo se había pagado la seña del salón, mientras que los demás servicios seguían pendientes.

Mónica B., madre de una estudiante, fue una de las primeras en denunciar públicamente el caso. “Fuimos demasiado ingenuos y confiamos todo en una sola persona”, expresó en diálogo con el citado medio misionero. Explicó, además, que durante meses solicitaron rendiciones y siempre recibieron excusas por parte de Romina E. El temor creció cuando la mujer comunicó que el dinero no estaba disponible, aludiendo inicialmente a un robo y más tarde a problemas de ludopatía, según se desprende de los mensajes de texto difundidos entre los padres.

La recaudación se transfirió a través de una billetera virtual y en ocho meses se habrían reunido 17.500.000 pesos, pero menos del 15% del presupuesto fue abonado. Sofía V., una de las egresadas, afirmó que la noticia se conoció el mismo día de la recepción. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer. Fue horrible”, relató.

