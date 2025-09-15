Bernacki: “Si bajamos los brazos en la esperanza, ¿qué nos queda?”

El Mercado San Miguel recibió a más de 700 peregrinos con un almuerzo solidario
Voluntarios, personal del mercado y organizaciones locales se unieron para brindar comida y contención a quienes llegaron a Salta antes de la procesión del Milagro.
El sacerdote llamó a no encerrarse en los problemas y pidió abrir el corazón para compartir las dificultades. “La Iglesia está abierta para acompañar a quienes atraviesan momentos de dolor”, aseguró.Salta15/09/2025Ivana Chañi
Monseñor Dante Bernacki transmitió un fuerte mensaje de esperanza tras su participación en la Misa Estacional en ocasión de la Solemnidad del Señor del Milagro.
“La esperanza es de toda la vida, no solo de un día. Si bajamos los brazos en la esperanza, ¿qué nos queda?”, planteó en diálogo con Aries.
El sacerdote reflexionó sobre el sufrimiento de muchas personas en la actualidad y la tentación de rendirse ante las dificultades: “El aislamiento, el quedarse encerrado en los propios problemas, lleva a la desesperanza. No podés quedarte con tus problemas, hay que compartirlos, abrir el corazón”.
También advirtió sobre el dolor que generan los suicidios: “Quien se quita la vida deja una herida muy grande en su familia. La Iglesia está abierta para recibir a quienes necesitan ayuda. También hay profesionales, psicólogos y psiquiatras que pueden acompañar. No hay que dejarse caer”.
Finalmente, llamó a vivir el pacto de fidelidad del Milagro durante todo el año: “Que no se quede en el 15 de septiembre, que sea un compromiso de cada día”.
Voluntarios, personal del mercado y organizaciones locales se unieron para brindar comida y contención a quienes llegaron a Salta antes de la procesión del Milagro.
EDESA informó un corte de energía que afecta a Villa Soledad, el barrio Hernando de Lerma y una parte del macrocentro salteño. Los equipos técnicos de la empresa trabajaron en el lugar.
El sacerdote subrayó que la organización solidaria que surge en septiembre es un ejemplo de vida comunitaria que podría extenderse más allá de la celebración.
En la misa estacional de la solemnidad del Señor del Milagro, el arzobispo de Salta recordó la vigencia del pacto de fidelidad y llamó a los fieles a no vivirlo como mera tradición.
El arzobispo de Salta advirtió durante la misa estacional que la fe no puede vivirse de manera individualista. “No se puede ser de Dios sin ser de los demás”, remarcó.
Heber Artaza inmortalizó en 500 m² a Damiana Luzco y a los fieles que recorren cada año cientos de kilómetros desde La Puna hasta Salta Capital, transformando la devoción en arte y llenando de vida un espacio histórico de la ciudad.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.