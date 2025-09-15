Bernacki: “Si bajamos los brazos en la esperanza, ¿qué nos queda?”

El sacerdote llamó a no encerrarse en los problemas y pidió abrir el corazón para compartir las dificultades. “La Iglesia está abierta para acompañar a quienes atraviesan momentos de dolor”, aseguró.

Monseñor Dante Bernacki transmitió un fuerte mensaje de esperanza tras su participación en la Misa Estacional en ocasión de la Solemnidad del Señor del Milagro.

“La esperanza es de toda la vida, no solo de un día. Si bajamos los brazos en la esperanza, ¿qué nos queda?”, planteó en diálogo con Aries.

El sacerdote reflexionó sobre el sufrimiento de muchas personas en la actualidad y la tentación de rendirse ante las dificultades: “El aislamiento, el quedarse encerrado en los propios problemas, lleva a la desesperanza. No podés quedarte con tus problemas, hay que compartirlos, abrir el corazón”.

También advirtió sobre el dolor que generan los suicidios: “Quien se quita la vida deja una herida muy grande en su familia. La Iglesia está abierta para recibir a quienes necesitan ayuda. También hay profesionales, psicólogos y psiquiatras que pueden acompañar. No hay que dejarse caer”.

Finalmente, llamó a vivir el pacto de fidelidad del Milagro durante todo el año: “Que no se quede en el 15 de septiembre, que sea un compromiso de cada día”.

