Más de cinco mil fieles de Vaqueros caminaron hasta la Catedral Basílica de Salta en una peregrinación cargada de fe y alegría, en el marco de las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro.
Procesión del Milagro: Dónde estarán las paradas de colectivo
Todo el diagrama fue dividido por zonas de cercanía a la Iglesia Catedral; al Monumento 20 de Febrero y área de proveniencia de los corredores.Salta14/09/2025
Este lunes 15 de septiembre, en el marco de la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro, entre las 13 y las 20 horas se modificarán numerosas paradas de colectivos.
PARADAS CORREDORES ZONA NORTE (CERCANIA CATEDRAL)
1C Rivadavia esquina Zuviría
5AB Leguizamón esquina Zuviría
6AB Rivadavia entre Mitre y Zuviría
6C Zuviría esquina Rivadavia
7AB Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia
HUAICO-MIRASOLES Zuviría esquina Rivadavia
PARADAS CORREDORES INTERURBANOS NORTE
4E Necochea y M. Cornejo
CALDERA Zuviría esquina Rivadavia
SAN LORENZO Necochea y M Cornejo
PARADAS CORREDORES ZONA NORTE (CERCANIA MONUMENTO 20)
1C Av. Arenales (Easy)
5A Zuviría esquina Alsina
5B Zuviría esquina O’Higgins
6B Zuviría esquina 20 de febrero.
6AC Gurruchaga esquina 20 de Febrero
7AB Zuviría esquina 12 de Octubre
HUAICO-MIRASOLES Zuviría esquina O’Higgins
TRONCAL N-S Y N-O Av. Arenales Easy-Popeye
PARADAS CORREDORES ZONA SUR
1AB Ituzaingó pasando Mendoza
1C San Juan esquina Florida
3AB Florida entre Mendoza y Av. San Martín
3C Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó
5B Pellegrini pasando Mendoza
8A San Juan pasando Florida
8BC Av. San Martín entre Pellegrini y Jujuy
Troncal N-S Pellegrini entre San Juan y Mendoza
PARADAS CORREDORES ZONA ESTE
2A San Martín pasando Córdoba
2BG San Martín entre Buenos Aires y Alberdi
2C San Martín esquina Alberdi
PARADAS CORREDORES ZONA OESTE
4ABC Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín
4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida
5C Mendoza entre Ituzaingó y Florida
PARADAS CORREDORES INTERURBANOS
ROSARIO DE LERMA Pellegrini entre San Juan y Mendoza
METROPOLITANOS DEL 5 Pellegrini entre San Luis y San Juan
METROPOLITANOS DEL 6 Pellegrini entre San Juan y Mendoza
SAN AGUSTIN Pellegrini entre San Juan y Mendoza
PARADAS CORREDORES ZONA SUDESTE
2E San Martín entre Buenos Aires y Alberdi
2D San Martín pasando Córdoba
2F San Juan esquina Alberdi
7C San Martín pasando Alberdi
7DE Ituzaingó esquina Mendoza
Monseñor Dante Bernacki arribó a Salta junto a peregrinos de la Puna
El obispo Dante Bernacki arribó emocionado junto a los peregrinos de San Antonio de los Cobres y renovó su fe.
Entre flores y música, los peregrinos de Catamarca llegaron al Milagro tras nueve días de caminata
La columna de fieles ingresó a Salta con estandartes, imágenes rodeadas de flores y músicos. “En este momento no hay cansancio, solo fe”, dijo Damián Guerra, que peregrina hace ocho años.
Bautista, el niño de 11 años que peregrinó descalzo: “Siento felicidad, no se puede explicar”
Con gorra, agua y pochoclos en mano, el pequeño caminó por octava vez al Milagro acompañado de su familia. “Que todos prueben esta experiencia, es muy lindo”, aseguró.
Un joven de 21 años de Orán llegó descalzo a renovar su fe: “Todo nuestro esfuerzo a los pies de Jesús”
Roberto Carlos dejó sus zapatillas colgadas al cuello y completó el último tramo a pie limpio. “Le pido salud y trabajo para mi familia”, dijo al llegar a Plaza 9 de Julio.
Más de 100 kinesiólogos asistieron a los peregrinos del Milagro en distintos puntos de Salta
Profesionales de la salud acompañaron a los fieles durante la caminata y en su llegada a la ciudad. La mayoría de las consultas fueron por lesiones musculares y esguinces.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Triduo del Milagro en Salta 2025: tres días de fe y esperanza
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Camino de fe: Salta celebra el Día Provincial del Peregrino
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.