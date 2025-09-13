Un Milagro diferente en la Puna: se casaron tras 12 años de peregrinación juntos

En el Milagro 2025, dos peregrinos de la Puna coronaron 12 años de fe al casarse durante la peregrinación en El Alisal.

Salta13/09/2025

En una jornada marcada por la fe y la emoción, Andrea y Juan Carlos, una pareja de peregrinos de la Puna, decidieron unir sus vidas en matrimonio durante la multitudinaria peregrinación hacia Salta por el Milagro 2025.

La ceremonia religiosa tuvo lugar este mediodía en la capilla del Paraje El Alisal, un punto emblemático del recorrido de los fieles. Allí, miles de personas fueron testigos de un acontecimiento inédito en el marco de esta manifestación religiosa.

El encargado de celebrar el sacramento fue Monseñor Dante Bernacki, quien expresó su emoción por acompañar a la pareja en este momento tan significativo.

Andrea y Juan Carlos llevan 12 años peregrinando juntos hacia el Santuario del Señor y la Virgen del Milagro, una promesa de fe que este año quedó marcada para siempre con su boda en medio del camino.

La decisión de casarse durante la marcha se transformó en un símbolo de devoción y esperanza, reforzando el sentido de comunidad y la trascendencia espiritual que caracteriza a la peregrinación del Milagro.

