Netanyahu: afirmó que eliminar líderes de Hamás pondría fin a la guerra

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó este sábado que el conflicto en la Franja de Gaza terminaría si los líderes de Hamás fuesen eliminados y los acusó de obstaculizar los intentos de pactar un alto al fuego.

"A los jefes terroristas de Hamás que viven en Qatar no les importa la gente en Gaza. Bloquearon todos los intentos de cese al fuego para prolongar la guerra indefinidamente", señaló el mandatario en la red social X.

"Deshacerse de ellos eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y terminar la guerra", sostuvo.

El conflicto en Gaza se desencadenó por el ataque del movimiento terrorista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, que causó la muerte de 1.219 israelíes, en su mayoría civiles, según un la agencia de noticias AFP.

En el gran atentado, los islamistas capturaron a 251 personas, de las que 49 siguen cautivas en Gaza. De estas, 27 habrían muerto, según el ejército israelí.

La ofensiva de represalia israelí en Gaza deja más de 64.750 palestinos muertos, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, los cuales la ONU considera fiables.

Con información de afp/efe