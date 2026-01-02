Tragedia en Copacabana: hallaron muerto al adolescente desaparecido por la marejada

El adolescente que desapareció este miércoles en Copacabana fue encontrado muerto hoy en la mañana en Lagoa de Cima, en Campos dos Goytacazes, en la región norte de Fluminense.

Fabio William Macedo Flores, nacido en Campinas, San Pablo, estaba con su padre en el momento del accidente. Ambos estaban sobre un colchón inflable, pero el fuerte oleaje lo volcó y cayeron al agua. El hombre logró nadar hasta la orilla y fue rescatado, pero su hijo se hundió y no volvieron a verlo.

La búsqueda se había concentrado en el Puesto 2, donde desapareció el chico. Los equipos de rescate desplegaron la búsqueda con aeronaves, motos acuáticas, equipos de buceo, botes inflables y drones, pero el operativo tuvo un trágico desenlace.

La noticia del hallazgo fue confirmada por el Departamento de Bomberos, según informó g1. Un grupo de pescadores vio el cuerpo este jueves alrededor de las 8:50 y, luego de que los rescatistas lo sacaron del agua, lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal, donde se completarán las pericias correspondientes.

Alerta por oleaje fuerte y más de 600 rescates

Según el medio citado, el Departamento de Bomberos rescató a 631 personas entre el miércoles 31 y el jueves 1 de enero en las playas de Copacabana y Leme.

En paralelo, en la playa de Ipanema, los bomberos rescataron ayer a un hombre que se estaba ahogando. Fue trasladado en estado grave al Hospital Miguel Couto.

Además, cuatro nenes que se habían perdido fueron devueltos a sus familias.

La gran cantidad de accidentes se debió al fuerte oleaje. La Armada emitió una alerta con el pronóstico de olas de hasta 2,5 metros y se estimaba que la marejada persistiría hasta este jueves.

“Las condiciones del mar no han mejorado. El aviso de oleaje alto de la Marina ha finalizado, pero las condiciones siguen siendo malas. La fuerza de las corrientes de resaca persiste. Por lo tanto, mi consejo es que tengamos precaución, permanezcamos cerca de los puestos de socorristas y respetemos los colores de la bandera”, explicó a g1 el teniente coronel Fábio Contreiras, portavoz del Departamento de Bomberos.

Este miércoles, la situación se volvió crítica no solo para quienes se metieron al mar, sino también para los que caminaban por la orilla. Según reportó el medio brasileño, las olas llegaron a rozar uno de los escenarios montados para los shows de Año Nuevo, lo que generó preocupación entre los organizadores y el público.

Con información de TN