La catástrofe de Crans-Montana dejó al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos. Las autoridades realizan estudios de ADN y odontológicos para reconocer a los fallecidos.
Tragedia en Copacabana: hallaron muerto al adolescente desaparecido por la marejada
El cuerpo de Fabio William Macedo Flores, de 14 años, fue encontrado en Lagoa de Cima tras un intenso operativo de búsqueda desplegado por los bomberos.El Mundo02/01/2026
El adolescente que desapareció este miércoles en Copacabana fue encontrado muerto hoy en la mañana en Lagoa de Cima, en Campos dos Goytacazes, en la región norte de Fluminense.
Fabio William Macedo Flores, nacido en Campinas, San Pablo, estaba con su padre en el momento del accidente. Ambos estaban sobre un colchón inflable, pero el fuerte oleaje lo volcó y cayeron al agua. El hombre logró nadar hasta la orilla y fue rescatado, pero su hijo se hundió y no volvieron a verlo.
La búsqueda se había concentrado en el Puesto 2, donde desapareció el chico. Los equipos de rescate desplegaron la búsqueda con aeronaves, motos acuáticas, equipos de buceo, botes inflables y drones, pero el operativo tuvo un trágico desenlace.
La noticia del hallazgo fue confirmada por el Departamento de Bomberos, según informó g1. Un grupo de pescadores vio el cuerpo este jueves alrededor de las 8:50 y, luego de que los rescatistas lo sacaron del agua, lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal, donde se completarán las pericias correspondientes.
Alerta por oleaje fuerte y más de 600 rescates
Según el medio citado, el Departamento de Bomberos rescató a 631 personas entre el miércoles 31 y el jueves 1 de enero en las playas de Copacabana y Leme.
En paralelo, en la playa de Ipanema, los bomberos rescataron ayer a un hombre que se estaba ahogando. Fue trasladado en estado grave al Hospital Miguel Couto.
Además, cuatro nenes que se habían perdido fueron devueltos a sus familias.
La gran cantidad de accidentes se debió al fuerte oleaje. La Armada emitió una alerta con el pronóstico de olas de hasta 2,5 metros y se estimaba que la marejada persistiría hasta este jueves.
“Las condiciones del mar no han mejorado. El aviso de oleaje alto de la Marina ha finalizado, pero las condiciones siguen siendo malas. La fuerza de las corrientes de resaca persiste. Por lo tanto, mi consejo es que tengamos precaución, permanezcamos cerca de los puestos de socorristas y respetemos los colores de la bandera”, explicó a g1 el teniente coronel Fábio Contreiras, portavoz del Departamento de Bomberos.
Este miércoles, la situación se volvió crítica no solo para quienes se metieron al mar, sino también para los que caminaban por la orilla. Según reportó el medio brasileño, las olas llegaron a rozar uno de los escenarios montados para los shows de Año Nuevo, lo que generó preocupación entre los organizadores y el público.
El sismológico nacional dio a conocer que tras el sismo de 6.5 en Guerrero, se registró una réplica de 4.2 a las 8:17 de la mañana a 14 km al suroeste de San Marcos.
Entre las víctimas hay dos niños y al menos 31 personas continúan hospitalizadas, varias de ellas con quemaduras graves.
Ante el inicio de la temporada de verano, una viajera frecuente relató las cinco modalidades de robo que más afectan a los argentinos en las costas chilenas.
Suiza: al menos 80 personas están en estado crítico tras el incendio en Crans-MontanaEl Mundo02/01/2026
El siniestro dejó un saldo oficial de 40 muertos y 115 heridos, y desató una de las mayores emergencias sanitarias en la historia reciente del país.
La excarcelación se produjo en la cárcel de Tocorón y alcanza a detenidos durante protestas postelectorales, aunque continúan bajo proceso judicial.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.