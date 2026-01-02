Nicolás Maduro fue ingresado en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal calificada como el "infierno en la tierra".
Suben a 27 los fallecidos por el ataque con drones en la región de Jersón
Entre las víctimas hay dos niños y al menos 31 personas continúan hospitalizadas, varias de ellas con quemaduras graves.El Mundo02/01/2026
El Comité de Investigación de Rusia informó este viernes que el número de fallecidos tras el ataque con drones perpetrado el pasado 1 de enero en la región de Jersón se elevó a 27 personas. La cifra de víctimas mortales aumentó luego de que se confirmara el deceso de varios heridos graves y el hallazgo de cuerpos entre los escombros de una cafetería y un hotel, instalaciones que fueron el blanco principal de la ofensiva, supo la Agencia Noticias Argentinas.
Según detalló Svetlana Petrenko, portavoz del organismo, entre los fallecidos hay dos niños, mientras que otras 31 personas permanecen hospitalizadas, incluyendo cinco menores con quemaduras y lesiones de diversa gravedad.
El jefe regional de Jersón, Vladimir Saldo, denunció que el ataque fue ejecutado con tres drones ucranianos, uno de los cuales transportaba una mezcla incendiaria que provocó un incendio de gran magnitud, causando que muchas de las víctimas murieran atrapadas por las llamas.
Las autoridades rusas han calificado el hecho como un "ataque terrorista" y han iniciado más de 26 peritajes forenses y genéticos para identificar a las víctimas. Los fragmentos de los artefactos explosivos recuperados en el lugar están siendo analizados para determinar su procedencia exacta.
Este suceso marca uno de los inicios de año más sangrientos en la zona de conflicto, enlutando las celebraciones de la población civil en el territorio controlado por Moscú.
La empresa Starlink, propiedad de Elon Musk, anunció que brindará servicio de internet satelital gratuito en Venezuela hasta el próximo 3 de febrero.
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EE.UU. desató fuertes sospechas sobre una traición interna en el chavismo.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, advirtió que la relación con los nuevos líderes de Venezuela dependerá de sus acciones tras la captura de Nicolás Maduro.
Un venezolano contó en Aries cómo se vive la crisis tras la captura de Maduro
Un abogado venezolano aseguró que el país atraviesa una "calma tensa" tras la captura de Nicolás Maduro y afirmó que no hay negociación para entregar la industria petrolera.
La líder opositora María Corina Machado envió una carta a la Casa Blanca para que Donald Trump reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.