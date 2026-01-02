La actividad petrolera en los puertos venezolanos de José y Bajo Grande registra un repunte con la llegada de una nueva flotilla, según datos de Bloomberg.
Suiza: al menos 80 personas están en estado crítico tras el incendio en Crans-Montana
El siniestro dejó un saldo oficial de 40 muertos y 115 heridos, y desató una de las mayores emergencias sanitarias en la historia reciente del país.El Mundo02/01/2026
Al menos 80 personas se encuentran en estado crítico tras el incendio en Crans-Montana, en el cantón del Valais, Suiza, manteniendo la presión sobre los hospitales y los servicios de emergencia locales. El balance oficial hasta este viernes reporta 40 muertos y 115 heridos.
La gravedad del siniestro desató una de las mayores emergencias sanitarias en el país, con numerosas familias esperando la identificación de las víctimas y equipos médicos movilizados para hacer frente a una demanda sin precedentes.
Según las autoridades del Valais, al menos 80 personas presentan lesiones extremadamente graves. Matthias Reynard, presidente del gobierno del Valais, explicó al periódico local Walliser Bote que este número corresponde a quienes recibieron asistencia de la organización de rescate KWRO del cantón.
Reynard añadió que existen otros heridos críticos que llegaron al hospital por distintos medios, complicando aún más el panorama asistencial en la región. Esta información ha sido confirmada por la agencia de noticias EFE, que constató la magnitud del balance tras el suceso.
Hospitales y gravedad clínica de los pacientes
RTS informó que, en el Hospital Universitario de Lausana, reciben atención actualmente unas 13 personas adultas y ocho menores, todos afectados por quemaduras en más del 60% de su cuerpo.
Wassim Raffoul, médico del centro, detalló que la atención médica para estos pacientes exige intervenciones especializadas y una vigilancia constante, dada la gravedad de las lesiones.
Por su parte, Reynard declaró que “la situación en los hospitales sigue siendo muy tensa”, ya que el personal sanitario enfrenta desafíos continuos conforme llegan nuevos pacientes complejos.
El progreso en la identificación de las víctimas permanece lento. Reynard indicó a Walliser Bote que esta tarea podría extenderse durante varios días debido al alcance del incendio y a la condición de los afectados.
En tanto, el portavoz de la policía cantonal del Valais confirmó que muchas familias siguen sin información concluyente sobre el paradero de sus seres queridos, lo que multiplica la incertidumbre y la tensión.
La tensión hospitalaria se refleja en la movilización de recursos y personal en todo el Valais. Según Walliser Bote, algunos trabajadores retomaron sus funciones en días de descanso para apoyar a sus compañeros y responder a la saturación de pacientes.
Reynard detalló que se negocia la colaboración con especialistas franceses en el tratamiento de quemaduras graves, una ayuda especialmente valorada dada la magnitud del desastre y la escasez de experiencia local en situaciones similares.
La respuesta de la sociedad resultó fundamental en los instantes posteriores al incendio. Walliser Bote destacó que ciudadanos y jóvenes que se encontraban cerca del bar arrasado asistieron activamente a las víctimas y colaboraron en la evacuación antes de la llegada de los equipos profesionales.
Las autoridades y medios locales subrayan el valor de estas acciones, identificándolas como un factor determinante para mejorar la supervivencia en los primeros minutos.
Sobre el origen del incendio, las fuentes oficiales han evitado proporcionar detalles adicionales. Reynard señaló que las primeras investigaciones confirmaron la rápida y extensa propagación del fuego, pero las indagaciones continúan.
La cifra de fallecidos se mantiene sin cambios, según los datos de la policía cantonal; y no se han publicado actualizaciones adicionales.
Con información de Infobae
Límites a Trump: poco apoyo social a una mayor intervención de EE.UU. en VenezuelaEl Mundo06/01/2026
Encuestas de AP, Washington Post y Quinnipiac muestran que la mayoría prioriza agenda interna y 9 de cada 10 estadounidenses creen que el liderazgo de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos.
Las petroleras de EEUU ven en Delcy Rodríguez una aliada para el regreso a VenezuelaEl Mundo06/01/2026
Ejecutivos petroleros, abogados e inversores con intereses históricos en Venezuela aseguran que la número dos del chavismo es la figura mejor posicionada para ocupar el vacío de poder.
Las víctimas pagaron adelantos millonarios por departamentos que existían, pero fueron ofrecidos a través de un sitio web apócrifo que luego fue eliminado por el estafador.
María Corina Machado dijo que quiere darle el Premio Nobel de la Paz a Trump
La líder opositora venezolana elogió las “acciones históricas” del presidente de Estados Unidos y afirmó que merece el máximo reconocimiento internacional.
Tras la intervención militar de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su profunda preocupación por el futuro de Venezuela.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
Reyes Magos en el Cerro San Bernardo: 600 chicos subirán gratis al teleférico
Este martes 6 de enero, el Teleférico San Bernardo celebrará el Día de Reyes con entrada gratuita para 600 niños de hasta 12 años. Habrá regalos, payasos y actividades en la cima del cerro.
La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha un ambicioso plan político para intentar desactivar el núcleo de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
Con un desafío técnico a base de mollejas, Sofi Martínez se despidió del certamen entre elogios del jurado y abrazos de sus compañeros.
La Facultad de Económicas proyecta carreras más cortas y accesibles
La decana de Económicas destacó la necesidad de ampliar el acceso a la universidad y fortalecer la formación gratuita en la provincia.