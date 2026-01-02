Nicolás Maduro fue ingresado en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal calificada como el "infierno en la tierra".
Maduro liberó a 87 presos políticos en medio de la presión de Estados Unidos
La excarcelación se produjo en la cárcel de Tocorón y alcanza a detenidos durante protestas postelectorales, aunque continúan bajo proceso judicial.El Mundo02/01/2026
El gobierno de Nicolás Maduro liberó este jueves 1 de enero a 87 presos políticos detenidos en la cárcel de Tocorón, según informó el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.
Se trata de “personas detenidas en el contexto de las movilizaciones postelectorales”, indicaron desde la ONG. El chavismo ya había liberado a 71 presos en Navidad.
“Este logro, que nos llena de alegría es, sin embargo, insuficiente. Se trata de una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares y muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de libertad”, recordó la ONG, que reclama una amnistía general para los presos políticos.
Donald Trump aumenta la presión contra Maduro
Ambas liberaciones ocurrieron en un contexto de creciente presión del gobierno de Estados Unidos contra Maduro, al que acusa de dirigir un cartel de drogas.
Washington movilizó al Caribe una flotilla de buques militares y aviones de combate y atacó en más de 30 oportunidades presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico, dejando al menos 115 muertos en lo que expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos calificaron de “ejecuciones extrajudiciales”.
A la destrucción de estas presuntas narcolanchas se sumó el bloqueo ordenado por Trump a todos los petroleros sancionados por Washington que entren y salgan de Venezuela. Al menos dos buques fueron confiscados.
Estados Unidos tambien sancionó a cuatro empresas por operar en el sector petrolero de Venezuela, en un nuevo esfuerzo del gobierno de Donald Trump por presionar a Maduro.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también identificó a cuatro petroleros como bienes bloqueados. Se trata de los tanqueros Della y Valiant (ambas con bandera de Hong Kong), Nord Star (con bandera de Panamá) y Rosalind (con bandera de Guinea).
“Estos barcos, algunos de los cuales son parte de la flota fantasma de Venezuela, continúan brindando recursos financieros para impulsar el régimen ilegítimo y narcoterrorista de Maduro", acusó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Maduro negó las acusaciones de Estados Unidos de que lidera el “Cartel de los Soles” y sostiene que Washington quiere derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela.
Con información de TN
