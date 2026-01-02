La catástrofe de Crans-Montana dejó al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos. Las autoridades realizan estudios de ADN y odontológicos para reconocer a los fallecidos.
México: tras un fuerte sismo de 6.5, se registró una réplica de 4.2
El sismológico nacional dio a conocer que tras el sismo de 6.5 en Guerrero, se registró una réplica de 4.2 a las 8:17 de la mañana a 14 km al suroeste de San Marcos.El Mundo02/01/2026
Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes Ciudad de México, reportó el Servicio Sismológico Nacional que, luego, registró una réplica de 4.2 a las 8:17 de la mañana a 14 km al suroeste de San Marcos, con una latitud de 16.74 y una longitud de -99.51, así como una profundidad de 9 km.
El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.
El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero (sur), informó Sheinbaum a su regreso a Palacio Nacional minutos después del temblor.
La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de "daños graves" ni en Ciudad de México ni en Guerrero.
Sismos mortales
Parte de Ciudad de México, principalmente la zona centro, está asentada sobre un subsuelo fangoso de lo que antes era un lago, lo que la hace particularmente sensible a los sismos y los que más se resienten son los generados en la costa de Guerrero al encontrarse a menos de 400 km.
El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8,1 devastó una amplia zona de Ciudad de México.
Con epicentro en la costa del Pacífico, entre Guerrero y Michoacán, sacudió también a gran parte del centro y sur del país.
El sismo del 1985 dejó 12.843 muertos, según un recuento de actas de defunción oficiales publicado por el diario Excélsior en 2015.
Se contabilizaron más de 20.000 fallecidos, aseguraron organizaciones civiles en la época.
Durante años, las cifras oficiales variaron en las estimaciones de muertos.
También un 19 de septiembre, en 2017, un terremoto de 7,1 dejó 369 fallecidos, la mayoría en Ciudad de México.
Con el apoyo del Sismológico Nacional se han desarrollado sistemas de alerta, incluidas aplicaciones en teléfonos inteligentes, que advierten de la ocurrencia de un fuerte sismo y dan a los habitantes de la capital hasta un minuto para ponerse a salvo.
La alcaldía ha instalado altavoces en los postes del alumbrado público que emiten la denominada "alerta sísmica".
México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo, particularmente en la costa del Pacífico desde la frontera con Guatemala hasta el estado de Jalisco (oeste).
Con información de EFE
Entre las víctimas hay dos niños y al menos 31 personas continúan hospitalizadas, varias de ellas con quemaduras graves.
Ante el inicio de la temporada de verano, una viajera frecuente relató las cinco modalidades de robo que más afectan a los argentinos en las costas chilenas.
Suiza: al menos 80 personas están en estado crítico tras el incendio en Crans-MontanaEl Mundo02/01/2026
El siniestro dejó un saldo oficial de 40 muertos y 115 heridos, y desató una de las mayores emergencias sanitarias en la historia reciente del país.
Tragedia en Copacabana: hallaron muerto al adolescente desaparecido por la marejadaEl Mundo02/01/2026
El cuerpo de Fabio William Macedo Flores, de 14 años, fue encontrado en Lagoa de Cima tras un intenso operativo de búsqueda desplegado por los bomberos.
La excarcelación se produjo en la cárcel de Tocorón y alcanza a detenidos durante protestas postelectorales, aunque continúan bajo proceso judicial.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.