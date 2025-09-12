“Sin campanas no hay Milagro”: la emoción de un campanero

“Sin campanas no hay Milagro”. La frase de Fabricio Díaz Añez, campanero de la Catedral Basílica desde hace más de una década, resume la importancia de un sonido que marca el corazón de los salteños y de los miles de peregrinos que llegan cada septiembre a renovar su pacto de fe.

Con 11 años de servicio en lo alto del campanario, Fabricio aseguró por Aries que cada repique es distinto, porque cada Milagro tiene su propia historia. “El 15 de septiembre para nosotros es como un 31 de diciembre: sentimos que llegamos, que cumplimos un año más, que el Señor y la Virgen nos dieron la gracia de estar presentes”, confiesa con emoción.

El grupo de 15 campaneros se prepara desde hace semanas para uno de los momentos más esperados: el Concierto de Campanas, que este sábado 14 a las 23:15 llenará el cielo de Salta con una melodía única. “Son días y días de práctica, porque los rebajes y repiques que hacemos son fruto del esfuerzo de todo el año”, contó.

En el reducido espacio del campanario conviven cinco campanas: la mayor, dedicada al Señor del Milagro; dos medianas, a la Virgen del Milagro y a la Virgen de las Lágrimas; y dos pequeñas, que honran a los ángeles de la Cruz. Desde allí, entre nostalgia y esperanza, los campaneros ponen cuerpo y corazón.

“Siempre hay emociones encontradas: extrañar a los que ya no están, dar la bienvenida a quienes viven su primer Milagro. Pero lo que nunca falta es la alegría de saber que el sonido de nuestras campanas acompaña la fe de un pueblo entero”, dijo Fabricio.

Para él y sus compañeros, cada repique es más que un llamado: es la voz de Salta que late con fuerza y que anuncia, una vez más, que el Milagro está vivo.