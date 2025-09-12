Kinesiólogos del Milagro lanzan campaña de calzado solidario para peregrinos

Unos 200 kinesiólogos se suman este año a la campaña solidaria organizada por la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de Salta, bajo el nombre “Los Kinesiólogos del Milagro”. La iniciativa tiene como objetivo atender gratuitamente a los peregrinos que participan de las fiestas religiosas y recolectar donaciones de calzado y ropa para quienes regresan a sus provincias.

La campaña tendrá lugar los días 13 y 14 de este mes en la Plaza 9 de Julio, desde las 6:30 hasta las 22:00, y contará con guardias permanentes de kinesiólogos. Además de calzado y ropa, se entregarán bolsitas de golosinas y fruta para los peregrinos que esperan en la plaza, garantizando hidratación y refrigerio durante la jornada.

“Los peregrinos nos piden calzado y ropa, y nos sentimos orgullosos de poder colaborar. Cada profesional aporta su tiempo, transporte y recursos para que esto sea posible”, explicó por Aries la presidenta de la asociación, Lic. Liliana Pastor. La iniciativa busca no solo atender necesidades de salud, sino también acompañar a los peregrinos de manera integral durante las festividades.

Así mismo, Pastor detalló que “las lesiones que más vemos son esguinces de tobillo y muñeca, sobrecargas musculares y traumatismos leves. Trabajamos en equipo con médicos, enfermeros y podólogos para derivar los casos que superan nuestro alcance”.