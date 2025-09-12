Kinesiólogos del Milagro lanzan campaña de calzado solidario para peregrinos

La AMT aprobó un incremento promedio de 24% en las tarifas de los colectivos de interiorSalta12/09/2025
La nueva tarifa tendrá su aplicación a partir del 22 de septiembre, para los servicios del interior (No Saeta).
La Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de Salta organizan una colecta en la Plaza 9 de Julio para entregar calzado a quienes participan de las celebraciones religiosas.Salta12/09/2025Agustina Tolaba
Unos 200 kinesiólogos se suman este año a la campaña solidaria organizada por la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de Salta, bajo el nombre “Los Kinesiólogos del Milagro”. La iniciativa tiene como objetivo atender gratuitamente a los peregrinos que participan de las fiestas religiosas y recolectar donaciones de calzado y ropa para quienes regresan a sus provincias.
La campaña tendrá lugar los días 13 y 14 de este mes en la Plaza 9 de Julio, desde las 6:30 hasta las 22:00, y contará con guardias permanentes de kinesiólogos. Además de calzado y ropa, se entregarán bolsitas de golosinas y fruta para los peregrinos que esperan en la plaza, garantizando hidratación y refrigerio durante la jornada.
“Los peregrinos nos piden calzado y ropa, y nos sentimos orgullosos de poder colaborar. Cada profesional aporta su tiempo, transporte y recursos para que esto sea posible”, explicó por Aries la presidenta de la asociación, Lic. Liliana Pastor. La iniciativa busca no solo atender necesidades de salud, sino también acompañar a los peregrinos de manera integral durante las festividades.
Así mismo, Pastor detalló que “las lesiones que más vemos son esguinces de tobillo y muñeca, sobrecargas musculares y traumatismos leves. Trabajamos en equipo con médicos, enfermeros y podólogos para derivar los casos que superan nuestro alcance”.
Personal municipal efectuará distintos cortes y despejes en las calles cercanas a la Catedral y diferentes puntos de la ciudad. Se busca que los fieles realicen el tradicional recorrido sin inconvenientes y de la mejor manera posible.
Lo anunció el Intendente capitalino, Emiliano Durand, quien aseguró que la medida “suma garantías para todos”.
La afectación extraordinaria finalizará el sábado 13 de septiembre e incluirá a barrios de la zona norte de Salta Capital.
Por Aries, Fabricio Díaz Añez, campanero desde hace 11 años, contó cómo cada repique es distinto y cómo el sonido guía a los peregrinos que llegan a renovar su pacto de fe.
El gerente del Hospital Oñativia, cuestionó el aumento del 100% que recibieron los anestesistas por cirugías complejas y advirtió que genera un desbalance presupuestario en el sistema público.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.