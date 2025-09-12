Villarruel quiere participar del Milagro, Milei no se sabe

Según Cargnello, la vicepresidenta manifestó su deseo de asistir a la tradicional procesión del 15 de septiembre. Aun no se tiene confirmación oficial de su presencia.

Política12/09/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

cargnello-1

En conferencia de prensa, Monseñor Mario Cargnello destacó la importancia espiritual y comunitaria de la tradicional procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro, que se celebrará el próximo lunes 15 de septiembre en Salta, y confirmó que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, manifestó su deseo de asistir.

“El gobernador Sáenz indicó que la invitación debía gestionarse desde el arzobispado, así que hablamos directamente con ella”, explicó Cargnello, subrayando que la llegada de autoridades debe enfocarse en lo religioso, aunque aclaró que aún no se tienen una confirmación oficial sobre la presencia de la vicepresidenta al evento. “En general, quien viene, viene a tocar lo más profundo de la persona, más allá de lo político”, agregó.

El arzobispo resaltó que los peregrinos que llegan de otras provincias participan “como un regalo del pueblo de Salta que se va a convertir en un regalo para toda la nación”. Sobre otros actores políticos, como Javier Milei, afirmó: “Depende de cada uno, porque tiene que venir del corazón; si no, no vale la pena”.

La procesión del Milagro espera reunir a miles de fieles y autoridades, consolidando la tradición y la fe en Salta en un evento que trasciende lo meramente político y busca brindar paz y sentido comunitario a los participantes.

