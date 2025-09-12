Villarruel quiere participar del Milagro, Milei no se sabe

“No queremos más leones en Salta”, disparó Guaymas
El dirigente cuestionó la estrategia de legisladores nacionales que, según él, descalifican la política salteña y privilegian intereses ajenos a la provincia.
Según Cargnello, la vicepresidenta manifestó su deseo de asistir a la tradicional procesión del 15 de septiembre. Aun no se tiene confirmación oficial de su presencia.Política12/09/2025Agustina Tolaba
En conferencia de prensa, Monseñor Mario Cargnello destacó la importancia espiritual y comunitaria de la tradicional procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro, que se celebrará el próximo lunes 15 de septiembre en Salta, y confirmó que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, manifestó su deseo de asistir.
“El gobernador Sáenz indicó que la invitación debía gestionarse desde el arzobispado, así que hablamos directamente con ella”, explicó Cargnello, subrayando que la llegada de autoridades debe enfocarse en lo religioso, aunque aclaró que aún no se tienen una confirmación oficial sobre la presencia de la vicepresidenta al evento. “En general, quien viene, viene a tocar lo más profundo de la persona, más allá de lo político”, agregó.
El arzobispo resaltó que los peregrinos que llegan de otras provincias participan “como un regalo del pueblo de Salta que se va a convertir en un regalo para toda la nación”. Sobre otros actores políticos, como Javier Milei, afirmó: “Depende de cada uno, porque tiene que venir del corazón; si no, no vale la pena”.
La procesión del Milagro espera reunir a miles de fieles y autoridades, consolidando la tradición y la fe en Salta en un evento que trasciende lo meramente político y busca brindar paz y sentido comunitario a los participantes.
La oposición necesita 172 votos para revertir las medidas de Milei. El antecedente de agosto y la paridad en el recinto anticipan un debate reñido.
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, la secretaria general de la Presidencia leyó su discurso y pidió "tener esperanza, los cambios ya van a llegar".
Se trata de Llaryora (Córdoba), Pullaro (Santa Fe), Valdés (Corrientes), Sadir (Jujuy) y Vidal (Santa Cruz), que junto con Torres (Chubut) formaron un frente propio: Provincias Unidas
Luego de observar la Ley de Financiamiento Universitario y Emergencia en el Garrahan, el Presidente tomó la misma decisión sobre la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió a los gobernadores de Mendoza, Corrientes y Entre Ríos en la antesala del rechazo a la ley aprobada por el Congreso. El Ejecutivo busca apoyo de mandatarios para reformas clave.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.