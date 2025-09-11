Advierten que la mitad del déficit de la UNSa es por mala administración

El rector de la casa de altos estudios explicó que se sostiene un déficit de más de tres millones de pesos que afectan a las cuentas de la universidad.

Por Aries, el rector Miguel Nina detalló la situación financiera de la UNSa, que enfrenta un déficit anual de 3.085 millones de pesos, en gran parte producto de la caída de convenios con Nación y del desfasaje inflacionario acumulado en los últimos años.

“El déficit afecta fundamentalmente el gasto en personal, que es nuestra prioridad, y limita el presupuesto disponible para funcionamiento, investigación y extensión”, explicó Nina. Entre los convenios que se cayeron, mencionó programas como sexto y séptimo año de Medicina y la tecnicatura de Joaquín V. González, cuyo financiamiento no fue renovado por falta de presentación de rendiciones de cuentas.

A pesar de estas dificultades, la UNSa logró reorganizar sus cuentas y proyectar el segundo semestre para garantizar el pago de sueldos, aunque advirtió que el déficit obliga a tomar decisiones restrictivas en otras áreas. Nina destacó que la gestión interna y la situación nacional influyen por igual en este panorama complejo.

