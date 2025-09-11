“No se cuelguen de los peregrinos”: la recomendación del padre Ossola a los políticos

Este lunes 15 de septiembre, desde las 13 hasta las 20, se modificarán múltiples paradas en diferentes zonas de la ciudad para facilitar el tránsito durante el evento religioso.
El sacerdote destacó el esfuerzo de los salteños que reciben a los fieles y llamó a dirigentes políticos a reflejar solidaridad y respeto en su accionar, lejos de la exhibición mediática.Salta11/09/2025Agustina Tolaba
A días del inicio de las celebraciones del Milagro 2025, el padre Oscar Ossola expresó su emoción por la preparación y la dedicación de los salteños que reciben a los peregrinos en la ciudad. “Hay un ejército de gente que desde hace meses se viene preparando, gastando sus recursos en comida, bebida, alojamiento y, sobre todo, su tiempo”, destacó por Aries el sacerdote.
Ossola subrayó que este compromiso con los fieles refleja valores de solidaridad, cercanía y encuentro que deberían reproducirse durante todo el año. “Desde las más altas esferas, como nuestros dirigentes de todos los órdenes, no solo políticos, sino también empresarios, gremiales, vecinales, deportivos y eclesiales, podríamos aprender de este ejemplo”, afirmó.
El sacerdote también lanzó un mensaje de atención hacia los políticos, advirtiendo sobre actitudes de protagonismo y exhibicionismo durante la festividad. “A los políticos, no se cuelguen de los peregrinos. Hemos visto ejemplos vergonzosos de dirigentes que se ponen una pechera a cinco cuadras de la plaza y saltan como si hubieran caminado 200 km. El centro son el Señor y la Virgen y el esfuerzo se entiende desde la devoción”, remarcó.
Además, Ossola recordó que la conducta pública refleja la vida privada y familiar de cada persona. Citó al Papa León, quien recientemente señaló que “no se puede decir, ‘yo en mi vida privada soy un desastre, pero en la función pública soy impecable’”. El mensaje apuntó al cambio de corazón y a la coherencia entre la vida personal y el servicio público.
