Elecciones 2025: “La polarización nacional no funciona de la misma forma en Salta”

En Día de Miércoles, el consultor político Iván Rodríguez describió el mapa electoral de la provincia y remarcó que “en Salta existen tres saltas: la capital, los principales municipios del interior como Orán, Tartagal, Metán, Rosario de la Frontera o Güemes, y el interior profundo de los departamentos”. Según señaló, cada zona “tiene dinámicas distintas y velocidades de cambio diferentes”.

Rodríguez explicó que en los pueblos más pequeños “el tiempo parece no pasar”, lo que genera una “inercia política más lenta” y favorece la permanencia del peronismo, aunque aclaró que la pérdida de protagonismo de los partidos es un fenómeno que atraviesa a toda Latinoamérica.

En cuanto al escenario nacional, analizó la foto de Juan Manuel Urtubey junto a Cristina Fernández de Kirchner y Emiliano Estrada, y la calificó como parte de la estrategia de polarización: “A Milei le conviene tener un sparring llamado kirchnerismo, porque hay un 15% de votos que no son propios sino anti-K. Y al kirchnerismo no le queda otra que tratar de recuperar su base residual del 20 al 25%”.

El consultor consideró que esa lógica “funciona en Buenos Aires, pero no necesariamente en provincias como Salta o Corrientes, donde los oficialismos locales tienen más peso”. Finalmente, recordó que La Libertad Avanza logró en Salta uno de sus mejores desempeños en el país, incluso en localidades pequeñas: “Más que crecer, ahora corre el riesgo de empezar a decrecer”.