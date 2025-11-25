Turismo en Salta: buen fin de semana largo pero “no alcanza para tapar un año complejo”

Por Aries, el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Juan Chibán, evaluó el nivel de actividad del último fin de semana extra largo y sostuvo que, si bien los índices de ocupación fueron “buenos” en la mayoría de la provincia, “no alcanzan para compensar un año desafiante y complejo” para el sector.

“Este fin de semana tuvimos buenos índices de ocupación en casi toda la provincia, pero un fin de semana XL no tapa todo lo que fue este año. La verdad es que fue un año bastante complejo”, afirmó el dirigente en diálogo con medios locales.

Chibán destacó que en los últimos días comenzó a verse “cierta previsibilidad”, especialmente a partir de la aparición de opciones de financiamiento en el marco del Cyber Monday. “Hubo muchas cuotas en pasajes, hotelería y paquetes en todo el país. Eso te abre un panorama para que la gente pueda definir y terminar de decidir sus vacaciones”, explicó. Sin embargo, remarcó que estas facilidades aún no aplican al turismo internacional.

Pese a que Salta no es un destino típicamente veraniego, Chibán consideró que las alternativas de pago “abren una pequeña puerta” para mejorar el movimiento turístico en la próxima temporada.

El presidente del sector sostuvo además que, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, la mayoría de los fines de semana largos de 2024 fueron “tranquilos”. En este caso, reconoció que la conjunción de varios eventos locales ayudó a impulsar la llegada de visitantes. “Tuvimos varios eventos que traccionaron y coincidieron justo con el fin de semana largo. Creo que eso influyó bastante”, afirmó.

El dirigente destacó que durante el último fin de semana largo, los establecimientos de mayor categoría fueron los primeros en completar su capacidad: “Se llenaron antes los cuatro y cinco estrellas. Eso te habla de que, al menos este fin de semana, nos eligió gente de alto poder adquisitivo”.

Chiban también celebró la construcción del nuevo hotel cinco estrellas, al que calificó como un paso clave para fortalecer la oferta premium de la provincia. “Te abre un abanico de posibilidades y de atraer a otro tipo de turismo con mayor gasto. Todo suma, y la verdad estamos contentos porque es un poquito de respiro”, expresó.