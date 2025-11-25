Frigerio celebró el fin de semana XL: “Entre Ríos sigue entre los destinos más elegidos”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, celebró los resultados turísticos que dejó el fin de semana extra largo y afirmó que la provincia “sigue siendo uno de los destinos más elegidos del país”.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario subrayó que los elevados niveles de ocupación hotelera reflejan el impacto positivo del trabajo articulado entre el sector público y el privado. “Es fruto del trabajo conjunto entre el sector privado y el público. Ese es el camino”, señaló.

Frigerio reconoció que el 2025 no fue un año sencillo para las empresas turísticas, pero aseguró que los números de este fin de semana demuestran que el esfuerzo del sector está dando resultados: “Sabemos que no fue un año fácil para el sector, pero estos números muestran que el esfuerzo vale la pena”.

El gobernador también ratificó que su gestión continuará acompañando a las pymes turísticas y profundizando las políticas destinadas a fortalecer la actividad. “Vamos a seguir acompañando a nuestras pymes, fortaleciendo el turismo y generando más trabajo para los entrerrianos”, afirmó.

Entre Ríos volvió a posicionarse entre las provincias más elegidas del país, impulsada por sus propuestas termales, actividades en la naturaleza, fiestas populares y corredores gastronómicos, en un fin de semana largo que movilizó a miles de visitantes en todo el territorio nacional.