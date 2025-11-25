El titular de la Cámara Hotelera afirmó que la frontera turística entre ambas provincias es “difusa” y destacó que Salta sostiene mejores niveles de alojamiento por su mayor capacidad y oferta para todos los bolsillos.
Frigerio celebró el fin de semana XL: “Entre Ríos sigue entre los destinos más elegidos”
El gobernador destacó los altos niveles de ocupación turística y aseguró que son el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado.Turismo25/11/2025Agustina Tolaba
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, celebró los resultados turísticos que dejó el fin de semana extra largo y afirmó que la provincia “sigue siendo uno de los destinos más elegidos del país”.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario subrayó que los elevados niveles de ocupación hotelera reflejan el impacto positivo del trabajo articulado entre el sector público y el privado. “Es fruto del trabajo conjunto entre el sector privado y el público. Ese es el camino”, señaló.
Frigerio reconoció que el 2025 no fue un año sencillo para las empresas turísticas, pero aseguró que los números de este fin de semana demuestran que el esfuerzo del sector está dando resultados: “Sabemos que no fue un año fácil para el sector, pero estos números muestran que el esfuerzo vale la pena”.
El gobernador también ratificó que su gestión continuará acompañando a las pymes turísticas y profundizando las políticas destinadas a fortalecer la actividad. “Vamos a seguir acompañando a nuestras pymes, fortaleciendo el turismo y generando más trabajo para los entrerrianos”, afirmó.
Entre Ríos volvió a posicionarse entre las provincias más elegidas del país, impulsada por sus propuestas termales, actividades en la naturaleza, fiestas populares y corredores gastronómicos, en un fin de semana largo que movilizó a miles de visitantes en todo el territorio nacional.
Los altos niveles de ocupación turística de este fin de semana confirman que Entre Ríos sigue siendo uno de los destinos más elegidos del país.— Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) November 25, 2025
Es fruto del trabajo conjunto entre el sector privado y el público. Ese es el camino.
Sabemos que no fue un año fácil para el sector,…
Turismo en Salta: buen fin de semana largo pero “no alcanza para tapar un año complejo”
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica remarcó que la actividad recién muestra señales de alivio con las nuevas opciones de financiamiento pero se necesita más.
Desde el viernes 21 hasta hoy lunes 24, el Hotel Termas de Rosario de la Frontera registró una ocupación del 100%, consolidándose como uno de los destinos más elegidos del sur provincial durante el fin de semana largo, según datos confirmados por la prensa local.
“No podemos depender del mercado interno”: Salta busca fortalecer su presencia global
Con la apertura de nuevas rutas internacionales, el sector apunta a atraer más extranjeros y transformar su composición de mercado tras un año marcado por la recesión.
Los turistas ya no reservan: crece el fenómeno del “walk-in” en Salta
Desde la Cámara de Turismo remarcan que muchos turistas eligieron confirmar su estadía sobre la marcha, aprovechando tarifas de último momento y modificando por completo el comportamiento histórico de planificación.
La histórica Bodega Colomé de Salta fue reconocida entre las mejores experiencias enoturísticas. La distinción internacional consolida a los vinos de altura de los Valles Calchaquíes y a la Ruta del Vino de Salta como un destino turístico de élite global.
