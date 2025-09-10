Nora Giménez, sobre el gobierno de Milei: “Quita derechos y humilla a las personas con discapacidad”

Urtubey con Cristina: “Nada se construye con odio”
El candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, compartió un mensaje en sus redes sociales para pedir la unión de Salta y de la Patria.
La senadora nacional por Salta, Nora Giménez, criticó con dureza al gobierno de Javier Milei por las medidas aplicadas en el área de discapacidad y advirtió que se están vulnerando derechos básicos.Política10/09/2025Ivana Chañi
En Pasaron Cosas, la senadora nacional y candidata a renovar la banca por Fuerza Patria, Nora Giménez, criticó con firmeza las políticas del presidente Javier Milei sobre discapacidad.
“El empecinamiento, la actitud humillante de hostigamiento violenta, parece que este gobierno busca complicados y sobre ellos ajusta la famosa motosierra, que no es otra cosa que quitarle derechos, conculcar libertades y no cumplir compromisos básicos”, afirmó.
La legisladora cuestionó los requisitos burocráticos que deben enfrentar las personas con discapacidad: “Hay discapacidades que son de por vida. No necesitan estar cada dos años o cada cuatro años exigiendo a la gente que junte toda la documentación para probar la discapacidad”.
Además, reveló que en el Senado se recibieron denuncias de casos indignantes. “Al entrevistar a la persona discapacitada que está en silla de ruedas le hacen un bastón y le dicen ‘prometo a ver si usted puede pagarse’. Estas son cosas inadmisibles en un país donde todavía estamos en democracia y defendemos el Estado de derecho”, subrayó.
Por último, Giménez destacó la decisión mayoritaria de la Cámara Alta: “Se reflejó la voluntad política de rechazar el veto y pedir que se garanticen los recursos económicos para atender todas las cuestiones que habían sido anuladas y que ahora fueron restituidas por el Estado Nacional”.
El candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, compartió un mensaje en sus redes sociales para pedir la unión de Salta y de la Patria.
La administración libertaria sorprendió esta mañana con la designación del ahora ex vicejefe de Gabinete, quien ya trabajaba codo a codo con Guillermo Francos.
José Luis Agüero Iturbe solicitó que el ex presidente quede con falta de mérito mientras se profundizan las pruebas en el caso Seguros.
El Gobierno busca así acercarse a los gobernadores afines, tras la dura derrota en las elecciones de Buenos Aires. El Presidente lanzó la Mesa Federal y se mostró por primera vez con el nuevo ministro.
Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV tienen nuevamente directores ejecutivos en funciones.
El exprocurador Ramiro Angulo afirmó que la figura del Defensor del Pueblo perdió jerarquía y consideró que el proceso de selección en la capital salteña tuvo falencias jurídicas y éticas.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.