Nora Giménez, sobre el gobierno de Milei: “Quita derechos y humilla a las personas con discapacidad”

En Pasaron Cosas, la senadora nacional y candidata a renovar la banca por Fuerza Patria, Nora Giménez, criticó con firmeza las políticas del presidente Javier Milei sobre discapacidad.

“El empecinamiento, la actitud humillante de hostigamiento violenta, parece que este gobierno busca complicados y sobre ellos ajusta la famosa motosierra, que no es otra cosa que quitarle derechos, conculcar libertades y no cumplir compromisos básicos”, afirmó.

La legisladora cuestionó los requisitos burocráticos que deben enfrentar las personas con discapacidad: “Hay discapacidades que son de por vida. No necesitan estar cada dos años o cada cuatro años exigiendo a la gente que junte toda la documentación para probar la discapacidad”.

Además, reveló que en el Senado se recibieron denuncias de casos indignantes. “Al entrevistar a la persona discapacitada que está en silla de ruedas le hacen un bastón y le dicen ‘prometo a ver si usted puede pagarse’. Estas son cosas inadmisibles en un país donde todavía estamos en democracia y defendemos el Estado de derecho”, subrayó.

Por último, Giménez destacó la decisión mayoritaria de la Cámara Alta: “Se reflejó la voluntad política de rechazar el veto y pedir que se garanticen los recursos económicos para atender todas las cuestiones que habían sido anuladas y que ahora fueron restituidas por el Estado Nacional”.