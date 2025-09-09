El Milagro, la pascua salteña que moviliza a todo un pueblo

En diálogo con Aries, el licenciado en Ciencias Políticas Felipe Medina destacó la importancia histórica y espiritual del Milagro. “Hay un fenómeno religioso muy importante que es el tema del Milagro, donde moviliza multitudes recordando un hecho prodigioso”, afirmó.

El especialista recordó que la tradición surgió luego de los terremotos que sacudieron a Salta en el siglo XVII. “La gente le atribuyó el haber parado los terremotos a la imagen del Señor y la Virgen del Milagro, al sacar las imágenes en procesión que estaban medio abandonadas”, explicó.

Para Medina, el contexto de la época también resulta clave. “Salta ha sido siempre una ciudad creada para el comercio. En esos lugares de prosperidad la gente vive tan distraída en lo cotidiano que pierde valores como la solidaridad. El terremoto provocó que el pueblo volviera a los valores humanos y religiosos”, subrayó.

En ese sentido, sostuvo que el Milagro es mucho más que una celebración litúrgica. “Se lo llama la Pascua Salteña porque es como pasar de la muerte a la vida. Tiene una parte penitencial y una parte festiva. Además, nos permite revalorizar lo que llamamos cultura del encuentro, como dice el Papa Francisco”, afirmó.