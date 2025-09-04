Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU

El gobernador, Gustavo Sáenz, se reunió con representantes del fondo de inversión estadounidense La Docta Partners y de la firma salteña Grupo MDay para avanzar en un proyecto de desarrollo inmobiliario residencial. Según comunicó el mandatario en sus redes sociales, la iniciativa se desarrollará en el área metropolitana de la provincia.

El proyecto es de gran importancia para la provincia, ya que significa la primera inversión de La Docta Partners en Latinoamérica. Sáenz destacó que esto es una "clara muestra de la confianza que despierta nuestra provincia".

El gobernador concluyó que su gestión continuará con el trabajo para que Salta se convierta en un destino atractivo para las inversiones. El objetivo, es generar empleo, promover el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los salteños, remarcó el mandatario.