Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU

El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.

Salta04/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

gustavo sáenz inversión inmobiliaria

El gobernador, Gustavo Sáenz, se reunió con representantes del fondo de inversión estadounidense La Docta Partners y de la firma salteña Grupo MDay para avanzar en un proyecto de desarrollo inmobiliario residencial. Según comunicó el mandatario en sus redes sociales, la iniciativa se desarrollará en el área metropolitana de la provincia.

El proyecto es de gran importancia para la provincia, ya que significa la primera inversión de La Docta Partners en Latinoamérica. Sáenz destacó que esto es una "clara muestra de la confianza que despierta nuestra provincia".

El gobernador concluyó que su gestión continuará con el trabajo para que Salta se convierta en un destino atractivo para las inversiones. El objetivo, es generar empleo, promover el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los salteños, remarcó el mandatario.

