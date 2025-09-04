Ignacio Jarsún: “Estoy convencido de que vamos a ganar”

En Día de Miércoles, el presidente de Aguas del Norte y candidato a senador nacional por Primero los Salteños, Ignacio Jarsún, aseguró que su experiencia en la gestión lo prepararon para “dar pelea” en el Congreso.

En ese sentido, Jarsún afirmó estar convencido de que lograran un triunfo electoral. “Nunca pelee una elección y no quiero sonar soberbio, pero estoy convencido de que cuando la gente conozca nuestras propuestas y nuestro objetivo en el Congreso nos va a acompañar”, dijo.

El dirigente destacó su recorrido por toda la provincia y aseguró conocer las necesidades de los salteños. En ese sentido, cuestionó a los legisladores nacionales alineados con el Gobierno: “En teoría tienen las llaves para abrir las puertas y no han conseguido absolutamente nada”.

Como ejemplo de gestión, recordó las obras de infraestructura que obtuvo cuando fue intendente de Rosario de Lerma y los resultados obtenidos desde Aguas del Norte. “Hasta vehículos recuperamos al narcotráfico, después de insistir más de un año y medio con la Justicia Federal. Así sea uno o dos, son logros concretos”, resaltó.

Finalmente, Jarsún comparó la política con el rugby: “Cuando uno de tu equipo se cae, lo tenés que levantar para seguir jugando. Y cuando ves que todos ponen lo mejor, eso es contagioso. Eso es lo que quiero transmitir desde el Senado: trabajo en equipo y compromiso para que Salta tenga lo que le corresponde”.