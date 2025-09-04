“Esto es un caso de censura previa”, alertó Aguirre Astigueta sobre los audios de Karina Milei

En Día de Miércoles, el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta cuestionó la medida cautelar emitida por el juez Alejandro Marianello, que impide la difusión de nuevos audios de Karina Milei, y aseguró que se trata de un caso de censura previa prohibida por la Constitución.

“En pocas ocasiones hay opiniones unánimes entre los constitucionalistas, pero en este caso casi todos coincidimos: se trata de censura previa”, afirmó Aguirre Astigueta. El especialista explicó que la medida de Marianello busca limitar solo ciertos audios, vinculados supuestamente a la seguridad del Estado, pero que, en la práctica, afecta a todos los medios del país.

El constitucionalista sostuvo que la decisión del juez parece un intento de “coquetear” con el poder político, en este caso con el del presidente, y advirtió que la medida probablemente será revocada en instancias superiores. “Es un caso de gravedad institucional. La Corte Suprema podría intervenir, pero aún no está claro cómo se encuadra la parte afectada”, agregó.

Aguirre Astigueta advirtió que la prohibición afecta la circulación de ideas y la transparencia: “Con decisiones, sí está en riesgo la democracia. La ciudadanía tiene derecho a acceder a toda la información, incluso a aquella que pueda molestar al gobierno”.

El abogado también criticó la forma de notificación de la cautelar, que alcanza a todos los periodistas del país, lo que consideró “un poco un disparate” desde el punto de vista técnico y legal.