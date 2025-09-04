“Esto es un caso de censura previa”, alertó Aguirre Astigueta sobre los audios de Karina Milei

En cinco provincias, el Gobierno reforzará la campaña por un escenario electoral adversoPolítica04/09/2025
La Casa Rosada concentra esfuerzos en Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy y Santa Cruz, donde La Libertad Avanza complica la estrategia oficial.
El abogado advirtió que la cautelar afecta a todos los medios del país y cuestionó la forma técnica en que se notificó la medida.Política04/09/2025Agustina Tolaba
En Día de Miércoles, el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta cuestionó la medida cautelar emitida por el juez Alejandro Marianello, que impide la difusión de nuevos audios de Karina Milei, y aseguró que se trata de un caso de censura previa prohibida por la Constitución.
“En pocas ocasiones hay opiniones unánimes entre los constitucionalistas, pero en este caso casi todos coincidimos: se trata de censura previa”, afirmó Aguirre Astigueta. El especialista explicó que la medida de Marianello busca limitar solo ciertos audios, vinculados supuestamente a la seguridad del Estado, pero que, en la práctica, afecta a todos los medios del país.
El constitucionalista sostuvo que la decisión del juez parece un intento de “coquetear” con el poder político, en este caso con el del presidente, y advirtió que la medida probablemente será revocada en instancias superiores. “Es un caso de gravedad institucional. La Corte Suprema podría intervenir, pero aún no está claro cómo se encuadra la parte afectada”, agregó.
Aguirre Astigueta advirtió que la prohibición afecta la circulación de ideas y la transparencia: “Con decisiones, sí está en riesgo la democracia. La ciudadanía tiene derecho a acceder a toda la información, incluso a aquella que pueda molestar al gobierno”.
El abogado también criticó la forma de notificación de la cautelar, que alcanza a todos los periodistas del país, lo que consideró “un poco un disparate” desde el punto de vista técnico y legal.
El gobernador bonaerense recorrerá importantes municipios y encabezará una charla con vecinos en la Plaza Malvinas Argentinas junto a intendentes y candidatos de la alianza peronista.
El candidato a senador de Primero los Salteños aseguró que su trayectoria política y su cercanía con los vecinos lo posicionan con ventaja en la contienda electoral.
El Presidente encabezó el cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y respaldó a su hermana tras una semana de tensión por la difusión de audios.
FOPEA denunció censura previa tras la cautelar que prohíbe difundir audios de Karina Milei, y alertó sobre un clima de hostilidad creciente hacia la prensa. "En agosto superamos la cantidad de casos de agresión y ataques a periodistas del año pasado”, señalaron en diálogo con Aries.
La concejal libertaria ensayó una defensa del gobierno nacional y negó que la Administración Milei haya atacado la libertad de expresión. “¿Cuántas barbaridades no le dicen al presidente los periodistas?”, cuestionó.
El gobierno de Nicolás Maduro denuncia que el video difundido por Donald Trump, presuntamente de un operativo antidrogas, habría sido creado con inteligencia artificial.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
La periodista Ana Brizuela, dialogó con Aries sobre la existencia de millones de explosivos enterrados por YPF en el norte de Salta entre los años ‘70 y ‘80. Advirtió que se trata de un “riesgo civil” y recordó casos de muertes y mutilaciones.
El expresidente de la Cámara de Empresarios de Tartagal será uno de los pocos seleccionados en todo el mundo y, tras su capacitación, apunta a aplicar Inteligencia Artificial en el país.
El fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, brindó detalles sobre la presentación de una acción de amparo contra el Estado Nacional y ANDIS por la suspensión de pensiones por invalidez. Se formalizaría entre el viernes 5 y lunes 8 de septiembre.