Alpine cambia de estrategia: Colapinto no correrá en la Práctica 1 de Monza, lo reemplaza Paul Aron

Alpine anunció de manera oficial que Paul Aron, piloto de pruebas y reserva, reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, que se correrá este fin de semana en el circuito de Monza.

Será la primera experiencia del estonio al volante de un auto de la escudería francesa durante un fin de semana de competencia.

Por qué Paul Aron reemplazará a Colapinto

La decisión llega pocos días después de la destacada actuación de Colapinto en Zandvoort, donde consiguió el undécimo puesto, su mejor resultado con Alpine hasta el momento.

“El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los entrenamientos libres 1. Será la tercera participación de Paul en los entrenamientos libres 1 de la temporada y la primera con el equipo BWT Alpine de Fórmula Uno”, informó el equipo en un comunicado oficial.

Aron, de 21 años, viene cumpliendo un rol clave en el simulador y ha participado en el programa TPC (Testing Previous Cars), además de pruebas de neumáticos Pirelli y la sesión para jóvenes pilotos en Abu Dabi la temporada pasada.

El esquema se asemeja al utilizado en Suzuka, cuando el japonés Ryo Hirakawa tomó el lugar de Jack Doohan durante la primera sesión de entrenamientos. En este caso, será el auto de Colapinto el que quedará en manos del joven estonio, quien suma así un paso importante en su camino dentro de la Fórmula 1.

Quién es Paul Aron

Aron nació el 4 de febrero de 2004 en Tallín, Estonia. A pesar de su corta edad, cuenta con una gran experiencia y pasó por todas las máximas categorías del automovilismo. Su camino comenzó en los Karts, donde se consagró campeón europeo con tan solo 13 años.

Luego pasó a la Fórmula 4, Fórmula Renault y Fórmula Regional con muy buenos rendimientos. Esto le sirvió para ganarse un lugar en la Fórmula 3 donde estuvo tan solo un año y en el 2023 pegó el salto a la Fórmula 2 para correr en el equipo Hitech GP. Allí fue rival de Colapinto.

El piloto de Estonia tuvo un gran rendimiento en sus primeras carreras, pero hubo un punto de inflexión para una mala racha: en la última vuelta de la carrera Sprint de Imola en el 2024, Colapinto le arrebató el triunfo con una espectacular maniobra en la última vuelta. Hace pocos días, Franco incluyó el video de esa situación como una parte importante de su año en un posteo de resumen. A pesar de esto, Aron terminó tercero en el campeonato de Fórmula 2.

Con información de 442