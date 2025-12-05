Sorteo del Mundial 2026: Las estrellas de sobre el escenario

El programa incluirá actuaciones del maestro Andrea Bocelli, Village People y del célebre Robbie Williams, acompañados por la talentosa y galardonada Nicole Scherzinger

Deportes05/12/2025

La FIFA presentó hoy el elenco de artistas que acompañará la ceremonia del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se celebrará este viernes 5 de diciembre a las 12:00 ET (18.00 CET) en el histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. El acto, que se espera que atraiga a millones de espectadores en todo el planeta, reunirá a algunas de las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo en la antesala de un momento emblemático para el fútbol.

La gala tendrá como presentadores a la supermodelo, productora y personalidad televisiva ganadora del Emmy, Heidi Klum; al cómico y actor Kevin Hart, uno de los más exitosos de su generación; y al actor y productor Danny Ramírez, que aportará el sello de Hollywood a esta esperada celebración rumbo a 2026.

