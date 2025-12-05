EE. UU. agiliza visa a poseedores de entradas del Mundial 2026

Liderada por el Departamento de Estado de EE. UU., la iniciativa brinda a los poseedores de entradas acceso a citas prioritarias para entrevistas de visa antes del torneo.

Deportes05/12/2025

El sistema de programación de citas prioritarias de la FIFA para titulares de entradas estará disponible a principios de 2026
Once ciudades de Estados Unidos albergarán 78 partidos durante la primera Copa Mundial de la FIFA™ de 48 equipos, junto con tres ciudades de México y dos de Canadá.

Los poseedores de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajen a Estados Unidos ahora son elegibles para el Sistema de Programación de Citas Prioritarias de la FIFA (FIFA PASS).

Durante un evento histórico en la Casa Blanca, al que asistieron el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el Departamento de Estado estadounidense presentó el Sistema de Citas Prioritarias de la FIFA, FIFA PASS, para los titulares de entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que asistan a partidos en Estados Unidos. Este servicio ofrece a todos los aficionados que adquieran una entrada la oportunidad de obtener una entrevista prioritaria para la visa.

El anuncio representa un hito importante en los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA™ y subraya la estrecha colaboración entre la FIFA y el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para ofrecer un evento mundial verdaderamente innovador.

