El fiscal Franco Picardi dispuso extender la medida por 10 días. Los imputados seguirán sin acceso al expediente mientras se investigan los audios de Spagnuolo.
Marcela Jesús advirtió que el Gobierno nacional quiere “acallar voces críticas”
La candidata a diputada nacional por el Partido de la Victoria expresó su preocupación por el hostigamiento a periodistas y denunció un clima político "propio de la dictadura".
La candidata a diputada nacional por el Partido de la Victoria, Marcela Jesús, cuestionó en el programa Pasaron Cosas la situación actual de la libertad de expresión en Argentina y denunció que el Gobierno nacional “persigue a los periodistas que no están de acuerdo con su gestión”.
“Que no sucede desde que está la democracia. Eso sucedía en la dictadura. Un juez que tiene ocho causas por abuso sexual. Allanamientos en las casas de los periodistas. ¿Cuándo se ha visto todo esto?”, señaló con indignación ante el fallo del juez Alejandro Maraniello, del fuero civil y comercial, que prohibió la difusión de los audios de Karina Milei.
Jesús sostuvo que el oficialismo nacional “parece que odia a los periodistas” y recordó el caso de la salteña Lula González, quien fue reprimida en una manifestación de jubilados. “Le tiraron gases, la golpearon, y ella tenía un cartel enorme que decía prensa. Parece que nos odian a los periodistas, este gobierno dice ‘acabemos con ellos’”, afirmó.
La dirigente también apuntó contra la inactividad de las comisiones de Libertad de Expresión en el Congreso y en la Legislatura de Salta: “Desde que está la presidenta María Emilia Orozco nunca se reunió la comisión, jamás. Entonces, ¿para qué la querés si nunca vas a convocar?”, enfatizó en alusión a la diputada libertaria.
En otro tramo, vinculó la persecución a la prensa con problemas sociales y económicos: “Cuando te toca a vos es cuando te cansás. Tenés un familiar ciego y tenés que demostrar que nunca va a ver. Tenés un jubilado que cobra la mínima y no le quieren aumentar. En Salta cerraron 1.200 pymes y quedaron afuera 7.800 empleados. ¿A dónde te reconvertís? ¿Qué hacés?”.
La Justicia responsabilizó a la institución de Parque Patricios en su carácter de empleador.
Condenaron a cuatro hombres por transportar 195 kilos de cocaína cerca de la frontera con BoliviaJudiciales02/09/2025
Los condenados integraban una caravana de unos veinte mochileros que recorría a pie una zona de yungas de Embarcación, a 20 kilómetros de Bolivia, cuando fueron divisados y seguidos por la Gendarmería, a fines de agosto de 2024.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto que prevé la realización de campañas de concientización sobre la violencia digital o telemática, en la mayoría de los casos, teniendo a mujeres como víctimas.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.