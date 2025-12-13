Una simulación bancaria expone el riesgo financiero de usar el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Quienes no abonan el 100% del resumen y mantienen consumos recurrentes ven un crecimiento exponencial del saldo pendiente.
Aumento Jubilaciones, AUH y PUAM en enero 2026
La Jubilación Mínima de Anses será de $349.303,33 en enero de 2026, tras aplicarse el aumento por movilidad del 2,47%. De confirmarse el bono adicional de $70.000, el ingreso total ascendería a $419.303,33.Argentina13/12/2025
En enero de 2026, la jubilación mínima se ubicará en $349.303,33, tras aplicarse un aumento por inflación del 2,47% correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Este ajuste responde al esquema de movilidad mensual vigente y podría complementarse con un bono adicional de $70.000, sujeto a confirmación oficial, lo que elevaría el ingreso total a $419.303,33 para quienes perciban el haber mínimo.
El aumento del 2,47% se aplicará automáticamente a todas las prestaciones que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en línea con la actualización mensual por inflación establecida desde abril de 2024. Este mecanismo, implementado a partir del Decreto 274/2024, reemplazó la fórmula de movilidad trimestral y estableció que los haberes se ajusten cada mes según la inflación registrada dos meses antes. Así, el monto de enero de 2026 se calcula sobre la base del IPC de noviembre de 2025.
Cuánto aumentan los haberes de Anses en enero 2026
El bono adicional de $70.000, pendiente de confirmación, representa un complemento relevante para quienes perciben la jubilación mínima. De confirmarse su pago, el haber total para este grupo alcanzaría los $419.303,33. Este refuerzo también se aplicaría a otras prestaciones, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas, incrementando los ingresos de los beneficiarios.
En cuanto a las demás prestaciones sociales, la PUAM se ubicará en $279.443,60, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez llegarán a $244.523,04. Si se suma el bono, estos montos ascenderían a $349.443,60 y $314.523,04, respectivamente. Las madres que reciben la pensión por siete hijos cobrarán el mismo valor que la jubilación mínima, es decir, $349.303,33, con la posibilidad de sumar el bono adicional.
Las asignaciones familiares y sociales también experimentarán incrementos. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizará a $125.529,58, y en el caso de la AUH con discapacidad, el monto será de $408.697,46. Por su parte, la Asignación por Embarazo pasará a $118.454,32 por hijo, de los cuales el 80% se entrega mensualmente y el 20% restante se acumula para el cobro anual tras la presentación de la libreta correspondiente.
Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en enero 2026
Jubilación mínima: $349.303,33
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60
Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $244.523,04
Pensión Madre de 7 Hijos: $349.303,33
Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58
Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad: $408.697,46
El esquema de movilidad mensual, vigente desde abril de 2024, establece que las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan cada mes en función de la inflación registrada dos meses antes. Este sistema, consolidado por el Decreto 274/2024, introdujo una transición hacia aumentos automáticos basados en el IPC, eliminando la necesidad de nuevos decretos a partir de enero de 2025. De esta manera, los ingresos de los beneficiarios se ajustan de forma más ágil y previsible frente a la evolución de los precios.
Cuándo cobro en diciembre 2025
En paralelo, Anses avanza con el cronograma de pagos pautado para diciembre. Esta semana comenzó el pago a jubilados de la mínima y pensionados, así como beneficiarios de las asignaciones sociales y familiares.
Jubilaciones y pensiones que no superen el mínimo
DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 4: 15 de diciembre
DNI terminados en 5: 16 de diciembre
DNI terminados en 6: 17 de diciembre
DNI terminados en 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8: 19 de diciembre
DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre
Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero
Con información de Infobae
