Dos vuelcos el fin de semana en Salta: un herido y un conductor alcoholizado

La Policía informó que este fin de semana se registraron dos vuelcos: uno en ruta nacional 51 con un herido y otro en avenida Tavella, donde el conductor manejaba alcoholizado.

Policiales01/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

Imagen ilustrativa

El vocero policial Cristian Aguilera confirmó en diálogo con Aries dos siniestros viales durante el fin de semana.

El primero ocurrió en la ruta nacional 51, kilómetro 6, a la altura de Silleta, cuando un vehículo volcó y su conductor quedó atrapado. “Fue asistido inmediatamente y trasladado al hospital de Campo Quijano con politraumatismos”, informó.

siniestros viales salta 2025Agosto cerró con nueve muertos en siniestros viales en la provincia

El segundo vuelco se produjo en avenida Tavella y Obispo Romero. Dos jóvenes de 21 y 24 años circulaban en el vehículo, cuyo conductor dio positivo en el test de alcoholemia. “Afortunadamente, ambos resultaron ilesos, pero se labraron las actuaciones correspondientes”, precisó Aguilera.

