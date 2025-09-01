Dos vuelcos el fin de semana en Salta: un herido y un conductor alcoholizado

El vocero policial Cristian Aguilera confirmó en diálogo con Aries dos siniestros viales durante el fin de semana.

El primero ocurrió en la ruta nacional 51, kilómetro 6, a la altura de Silleta, cuando un vehículo volcó y su conductor quedó atrapado. “Fue asistido inmediatamente y trasladado al hospital de Campo Quijano con politraumatismos”, informó.

El segundo vuelco se produjo en avenida Tavella y Obispo Romero. Dos jóvenes de 21 y 24 años circulaban en el vehículo, cuyo conductor dio positivo en el test de alcoholemia. “Afortunadamente, ambos resultaron ilesos, pero se labraron las actuaciones correspondientes”, precisó Aguilera.