Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana detuvieron a tres hombres esta madrugada en barrio Primera Junta, tras una alerta por el robo de un teléfono celular.
Secuestran más de ocho mil dosis de marihuana en Río Piedras
La Policía de Salta secuestró más de 8000 dosis de marihuana (más de 2 kg) y detuvo a un hombre de 25 años en un control vehicular en Río Piedras. Intervino la Fiscalía Penal 2.Policiales19/10/2025
La Policía de Salta, a través de la División Narcocriminal de Metán y del Distrito de Prevención 3, realizó un importante procedimiento por drogas en el marco de un control vehicular en ruta nacional 16 kilómetro 707 de la localidad de Río Piedras. Fue el jueves pasado.
En ese contexto, al fiscalizar un rodado se detectó más de 2 kilos de marihuana compactada en dos paquetes, lo que equivale a más de 8 mil dosis de droga. Un hombre de 25 años fue detenido.
Se secuestró la sustancia estupefaciente, dinero, entre otros elementos de interés para la causa.
Intervino la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1.
La policía detuvo a dos sujetos mayores de edad en el lugar. Poco después, lograron ubicar a la tercera persona sospechosa cerca de la terminal de ómnibus. Interviene en el caso la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 7.
[VIDEO] Auto fuera de control atropelló a dos jóvenes en el Monumento a Güemes
Dos jóvenes fueron hospitalizados tras un accidente ocurrido en el Monumento a Güemes, cuando un vehículo estacionado sin freno de mano se desplazó por la pendiente e impactó contra un banco de piedra.
Las intervenciones se registraron en inmediaciones de la ruta provincial 5, a cargo de la División Lacustre y Fluvial. Diez personas fueron infraccionadas. Intervino la Fiscalía Penal de Pichanal.
Efectivos del Departamento Seguridad Urbana detuvieron esta madrugada a un hombre de 25 años en la intersección de calles Mendoza y Esteco, en Villa Cristina,
La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Lautaro Santino, un adolescente de 16 años que se ausentó de su hogar en barrio Los Ceibos el pasado 4 de octubre.
El partido, que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ya tiene su reprogramación oficial, con el objetivo de emparejar el fixture de ambos equipos.
Boleta Única de Papel: qué se vota el domingo 26 y cómo marcar el voto en Salta
La abogada y consultora política Luciana Barros Ruiz explicó en Vale Todo por Aries cómo será el nuevo instrumento de votación, qué llevar, cómo corregir un error y qué pasa si se quiere votar por categorías distintas.
Pedro (79) y Juana (69) fueron vistos por última vez hace una semana. Investigan su camioneta abandonada cerca de Rocas Coloradas sin rastros de ellos.
Un abogado los acusó en La Plata de incitar a anular votos de La Libertad Avanza con ironías sobre tachar nombres o gritar por Santilli.
El vehículo volcó tras chocar contra rocas en Pernambuco. La policía investiga las causas y evalúa si los pasajeros no llevaban cinturón.