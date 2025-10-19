Secuestran más de ocho mil dosis de marihuana en Río Piedras

La Policía de Salta, a través de la División Narcocriminal de Metán y del Distrito de Prevención 3, realizó un importante procedimiento por drogas en el marco de un control vehicular en ruta nacional 16 kilómetro 707 de la localidad de Río Piedras. Fue el jueves pasado.

En ese contexto, al fiscalizar un rodado se detectó más de 2 kilos de marihuana compactada en dos paquetes, lo que equivale a más de 8 mil dosis de droga. Un hombre de 25 años fue detenido.

Se secuestró la sustancia estupefaciente, dinero, entre otros elementos de interés para la causa.

Intervino la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1.

