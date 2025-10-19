Dos graves episodios de antisemitismo sacudieron al fútbol infantil en partidos de Hebraica y Macabi, incluyendo la frase "hay que matar judíos" de un niño de 12 años.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.Deportes19/10/2025Ivana Chañi
Gimnasia y Tiro no logró sacar ventaja ante Estudiantes en el partido de ida por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2025. Igualaron 0 a 0 en el Gigante del Norte, en un duelo friccionado y sin demasiadas situaciones claras.
El equipo de Teté Quiroz empujó con el apoyo de su gente, pero chocó con un rival ordenado que, incluso con un hombre menos, sostuvo el resultado.
Ahora, deberá definir la serie fuera de casa. El partido de vuelta se jugará el 1 de noviembre a las 17 horas en Río Cuarto. Gimnasia y Tiro está obligado a ganar si quiere seguir soñando con el ascenso a la Liga Profesional.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó a Santiago de Chile para una agenda relámpago. Inaugurará el Centro José Sulantay, almorzará con dirigentes y cerrará el día presenciando la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional.
El equipo brasileño se consagró campeón ante Deportivo Cali (5-3 en penales) en Banfield. Se afianza como el más ganador con seis títulos.
El Millonario se impuso 2-0 en Córdoba con goles de Montiel y Meza. El triunfo corta una seguidilla de cuatro derrotas en el Clausura.
Las Garzas ganaron 5-2 de visitante y el '10' terminó la temporada regular como goleador del torneo con 29 tantos en 28 partidos.
El "Xeneize" cayó en su estadio por la Liga Profesional. El equipo de Úbeda quedó séptimo en el Grupo A tras la derrota ante el "Pirata".
El partido, que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ya tiene su reprogramación oficial, con el objetivo de emparejar el fixture de ambos equipos.
Boleta Única de Papel: qué se vota el domingo 26 y cómo marcar el voto en Salta
La abogada y consultora política Luciana Barros Ruiz explicó en Vale Todo por Aries cómo será el nuevo instrumento de votación, qué llevar, cómo corregir un error y qué pasa si se quiere votar por categorías distintas.
Pedro (79) y Juana (69) fueron vistos por última vez hace una semana. Investigan su camioneta abandonada cerca de Rocas Coloradas sin rastros de ellos.
Un abogado los acusó en La Plata de incitar a anular votos de La Libertad Avanza con ironías sobre tachar nombres o gritar por Santilli.
El vehículo volcó tras chocar contra rocas en Pernambuco. La policía investiga las causas y evalúa si los pasajeros no llevaban cinturón.