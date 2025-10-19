Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante

Gimnasia y Tiro no logró sacar ventaja ante Estudiantes en el partido de ida por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2025. Igualaron 0 a 0 en el Gigante del Norte, en un duelo friccionado y sin demasiadas situaciones claras.

El equipo de Teté Quiroz empujó con el apoyo de su gente, pero chocó con un rival ordenado que, incluso con un hombre menos, sostuvo el resultado.

Ahora, deberá definir la serie fuera de casa. El partido de vuelta se jugará el 1 de noviembre a las 17 horas en Río Cuarto. Gimnasia y Tiro está obligado a ganar si quiere seguir soñando con el ascenso a la Liga Profesional.