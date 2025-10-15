Pesca ilegal: Decomisaron más de 200 ejemplares sin vida en Pichanal

Efectivos de la División Lacustre y Fluvial de Río Bermejo realizaron diversos procedimientos en el marco de patrullajes preventivos en inmediaciones de la ruta provincial 5.

En ese contexto, se secuestraron y decomisaron 276 piezas ictícolas sin vida. Además se infraccionó a diez personas por pesca ilegal en infracción al artículo 91 de la Ley Contravencional.

Intervino la Fiscalía Penal de Pichanal.