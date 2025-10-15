Detenido in fraganti en Villa Cristina con objetos robados tras dañar autos

En el marco de un patrullaje preventivo en Villa Cristina, efectivos de Departamento Seguridad Urbana detectaron esta madrugada en la intersección de calles Mendoza y Esteco a un hombre transportando diversos elementos de los cuales no pudo justificar procedencia.

En ese contexto, demoraron al sujeto de 25 años y secuestraron una batería, un monitor de computadora y herramientas varias.

De un relevamiento por inmediaciones, constataron daños en dos automóviles estacionados en la vía pública.

Intervino la Fiscalía Penal 5.