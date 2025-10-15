La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Lautaro Santino, un adolescente de 16 años que se ausentó de su hogar en barrio Los Ceibos el pasado 4 de octubre.
Detenido in fraganti en Villa Cristina con objetos robados tras dañar autos
Efectivos del Departamento Seguridad Urbana detuvieron esta madrugada a un hombre de 25 años en la intersección de calles Mendoza y Esteco, en Villa Cristina,Policiales15/10/2025
En el marco de un patrullaje preventivo en Villa Cristina, efectivos de Departamento Seguridad Urbana detectaron esta madrugada en la intersección de calles Mendoza y Esteco a un hombre transportando diversos elementos de los cuales no pudo justificar procedencia.
En ese contexto, demoraron al sujeto de 25 años y secuestraron una batería, un monitor de computadora y herramientas varias.
De un relevamiento por inmediaciones, constataron daños en dos automóviles estacionados en la vía pública.
Intervino la Fiscalía Penal 5.
Tres muertos en siniestros viales durante el fin de semana en Salta
La Policía informó que se controlaron más de 10.800 vehículos en toda la provincia. Tres personas perdieron la vida en distintos hechos y se labraron más de 1.200 infracciones.
Más de 200 efectivos de la Policia participaron de la búsqueda de Vicente CordeyroPoliciales11/10/2025
El operativo de rastrillaje con más de 200 efectivos de la Policía de Salta terminó con el hallazgo sin vida de Vicente Cordeyro en San Lorenzo. Fiscalía investiga el deceso.
Hallan sin vida al excomisario Vicente Cordeyro
Se confirmó que cerca de las 9:30 horas en el cerro Elefante de San Lorenzo fue hallado el cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro. La zona ya fue cercada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
Segunda jornada de rastrillaje con drones y canes para hallar a Vicente CordeyroPoliciales11/10/2025
Más de 100 efectivos de distintas unidades especiales iniciaron la segunda jornada de rastrillaje para dar con el paradero de Vicente Cordeyro, ausente de su hogar desde el 9 de octubre.
Familiares denunciaron que se ausentó de su hogar y no se volvió a tener contacto con él.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Hoy finaliza el juicio contra veinte acusados de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal escuchará las últimas palabras y luego dictará el veredicto.