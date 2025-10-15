Detenido in fraganti en Villa Cristina con objetos robados tras dañar autos

Efectivos del Departamento Seguridad Urbana detuvieron esta madrugada a un hombre de 25 años en la intersección de calles Mendoza y Esteco, en Villa Cristina,

En el marco de un patrullaje preventivo en Villa Cristina, efectivos de Departamento Seguridad Urbana detectaron esta madrugada en la intersección de calles Mendoza y Esteco a un hombre transportando diversos elementos de los cuales no pudo justificar procedencia.

En ese contexto, demoraron al sujeto de 25 años y secuestraron una batería, un monitor de computadora y herramientas varias.

De un relevamiento por inmediaciones, constataron daños en dos automóviles estacionados en la vía pública.

Intervino la Fiscalía Penal 5.

