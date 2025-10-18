Detienen a tres hombres en barrio Primera Junta por robo de celular

La policía detuvo a dos sujetos mayores de edad en el lugar. Poco después, lograron ubicar a la tercera persona sospechosa cerca de la terminal de ómnibus. Interviene en el caso la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 7.
Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana, realizaron un procedimiento en el marco de una alerta ciudadana por la sustracción de un celular en barrio Primera Junta.
En ese contexto, con la información aportada por la damnificada se detuvo a tres hombres en inmediaciones de la cancha del mismo barrio.
Los apuntados de 26, 27 y 31 años quedaron a disposición de la Justicia.
Intervinieron la Fiscalía Penal 6 y el Juzgado de Garantías 7.
Dos jóvenes fueron hospitalizados tras un accidente ocurrido en el Monumento a Güemes, cuando un vehículo estacionado sin freno de mano se desplazó por la pendiente e impactó contra un banco de piedra.
Las intervenciones se registraron en inmediaciones de la ruta provincial 5, a cargo de la División Lacustre y Fluvial. Diez personas fueron infraccionadas. Intervino la Fiscalía Penal de Pichanal.
Efectivos del Departamento Seguridad Urbana detuvieron esta madrugada a un hombre de 25 años en la intersección de calles Mendoza y Esteco, en Villa Cristina,
La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Lautaro Santino, un adolescente de 16 años que se ausentó de su hogar en barrio Los Ceibos el pasado 4 de octubre.
La Policía informó que se controlaron más de 10.800 vehículos en toda la provincia. Tres personas perdieron la vida en distintos hechos y se labraron más de 1.200 infracciones.
Un informe reciente de una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, reveló que 4.000 libros fueron prohibidos en 87 distritos escolares de EEUU, entre ellos "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez.
El candidato a senador nacional de Fuerza Patria se hizo presente en la sede del PJ salteño y apuntó contra aquellos que, “en el nombre de Perón, Evita y Güemes, fueron a Buenos Aires a hacer las peores tropelías”.