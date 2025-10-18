Detienen a tres hombres en barrio Primera Junta por robo de celular

Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana, realizaron un procedimiento en el marco de una alerta ciudadana por la sustracción de un celular en barrio Primera Junta.

En ese contexto, con la información aportada por la damnificada se detuvo a tres hombres en inmediaciones de la cancha del mismo barrio.

Los apuntados de 26, 27 y 31 años quedaron a disposición de la Justicia.

Intervinieron la Fiscalía Penal 6 y el Juzgado de Garantías 7.